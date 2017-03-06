من ضحايا جلادي آل خليفة ومرتزقتهم؛ خالد الوزان، عادل فليل، وغيرهم في حقبة الثمانينات..

الشهيد عبدالجليل مهدي طارش..

استشهد بتاريخ 28/7/2008

طارش فارق الحياة وهو ينتظر سيارة إسعاف لمدة ساعة ونصف

الوسط – محرر الشئون المحلية

فارق المواطن عبدالجليل طارش الذي يبلغ من العمر 54 عاماً وهو من سكان منطقة بني جمرة الحياة أمس الأول بعد تأخر وصول سيارة الإسعاف لما يقارب الساعة والنصف.

وأوضح محمد جواد طارش (أخو المتوفى) في حديث إلى «الوسط» أنه قام بالاتصال بإسعاف طوارئ السلمانية أمس الأول (الأحد) عند الساعة 8 مساء إلا أن قسم الإسعاف أكد له أنه لا توجد سيارة إسعاف إضافية وأنه سيتم إرسال سيارة إسعاف من منطقة سترة.

وذكر طارش أنه خلال الساعة والنصف التي استغرقها الإسعاف إلى الوصول كان المتوفى يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتسارع في دقات القلب، مشيراً إلى أنه قبل وصول سيارة الإسعاف بنصف ساعة تقريباً فارق عبدالجليل الحياة إذ كانت المنطقة التي أرسل منها الإسعاف بعيدة عن القرية.

يذكر أن عبدالجليل طارش كان ممن اعتقل في العام 1980 وتعرض لتعذيب شديد لمدة ستة أشهر، خرج بعدها فاقداً لقواه وتغيرت حياته جذرياً بعد فترة الاعتقال العصيبة. وقال أحد الناشطين في تلك الفترة: «رأيت عبدالجليل طارش بعيد منتصف العام 1980 داخل مبنى المخابرات في القلعة عن طريق الصدفة، إذ كنت قد اعتقلت أيضاً وأخذوني إلى غرفة لاستجوابي، ولكنني فهمت بعد ذلك أن الغرفة كانت معدة لعبدالجليل طارش، فعندما دخلت إلى الغرفة كان فيها ضابط تحقيق مدنياً قد أعد العدة، وكانت أمامه طاولة ضخمة عليها قطعة من الجراب الجلدي ومغروس فيها سكين مقوسة (سونكي صغير) وفي الزاوية تم إعداد كمية كبيرة من مادة تشبه الاسبزتوس ربما لرميها على الجسد لأنها تسبب الحكة الشديدة والطفح الجلدي، وعندما رآني الضابط أمر بإخراجي منها وأثناء خروجي تم إدخال عبدالجليل فيها».

————-

عبد الجليل طارش….. شاهد وشهيد

حسن علي محمد

فُجِعّ المجتمع البحراني بمصاب جلّل يضاف إلى مآسي و مصائب الشعب في البحرين و التي لا تتوقف فقد أرتحل إلى رضوان الله تعالى المجاهد الشهيد السعيد عبد الجليل مهدي طارش و الذي أصيب نتيجة التعذيب الجسدي و المادي و النفسي خلال فترة الثمانينات على يد جلاوزة النظام و السلطة أئنذاك ليصاب نتيجة تأثير التعذيب عليه بفقدان الذاكرة و ليعيش طيلة التسعة و العشرين عاماً حياة مأساة و بطولة .

مأساة للظلم الحاصل على هذا الشعب ؛ و بطولة لمواصلة أعتراضة على الوضع بصمته المطبق ؛ فمثلما قد تحمّل الآخرين عذاب المنافي و التشريد و الهجرة و حملوا معهم قضية شعب – و البعض قضي في السجون و تحمل صنوف العذاب و التعذيب بما يقارب 25 عاما و البعض تقطعت به السبل في وطنهم و حرموا من لقمة العيش في هذا البلد – آخرين أمثال الشهيد الراحل عبد الجيل طارش تحملوا الأذى و اختزنوه في أنفسهم و بصمت مطبق تجرعوا جشوبة العيش رافعي الهامة جاعلين الجلاد و النظام و السلطة تجر أذيال الخيبة و الخزي قبالة التعذيب الوحشي لأنهم لم يهادنوا الظالم وحتى في وقت صمتهم فقد أداروا ظهورهم له معبرين عن سخطهم و اعتراضهم على الظالم.

لقد عاش الشهيد طيلة سني حياته ؛ حياة المأساة باستلابه أحساسة و فكره و ذاكرته ؛ و بصمت و نأي – ليودعنا بصمت أيضا ؛ لكن و إن قد تم أستلاب فكره و ذاكرته تظل عيناه تراوح عن واقع المأساة ليس عليه فقط بل على شعبة ؛ ذلك الشعب المسلوب حريته وإرادته ؛ هنا توقف الشهيد وخرج عن صمته هذه المرة لكن صمت غير عادي ؛ أنه اعتراض على الوضع و ما قد آلت إليه الأمور لم يستحمل فقد ظل سنوات طوال كاتم و كاظم الهم و الغم آملاً في متنفس في نهاية المطاف.

عاش شاهداً على الظلم و الجور و الذي قد وصل حدة أملاً أن بعد أن ضحى بحياته لأجل مجتمعة لكي يعيش الشعب حياة كريمة ؛ هنا هذا الوقوف الذي جعله التوقف الأخير و عدم الإستمرار في المعارضة الصامته بل في المعارضة الشهيدة هذه المرة ليدعونا نحن أن نخرج عن صمتنا…. فقد كان شاهداً على مأساة شعبة و قضي شهيداً مظلوما و لكي لا يظلم الشهيد مرة أخرى أراد لنا أن نحدو حذوه في استمرار النهج ؛ فهو قد أنار لنا الطريق و أصبحت دمائه زيت هذه الإنارة فهلموا لحمل هذا الفانوس المتوقد من دمائه لينير لنا الطريق و درب الأحرار.

——————

هذا البطل عانى الأمرين، بعد سنين من الجهد والجهاد الدؤوب سجن ستة أشهر ذاق خلالها الويل وكل صنوف التعذيب حتى انقلبت حياته رأسا على عقب وقيل بأنه حتى فقد عقله!! بعد ذلك عاش في عذاب لمدة ثماني سنوات (في عصير ما سمى دجلا بعصر الإصلاح) حتى استشهد متأثرا بآثار التعذيب بعد أن تأخر الإسعاف عنه وعجبي لو كان يسكن في الرفاع التي هي أبعد من بني جمرة هل كان الإسعاف سيتأخر أيضا 90 دقيقة ليموت هذا البطل؟!

رحمك الله يا عبدالجليل وجزاك خيرا لكل ما قدمت وتحملت وصبرت..

يسقط حمد

——————

نسيج | الشهيد لهذا اليوم | الاسم : عبد الجليل مهدي طارش

المنطقه : بني جمرة

العمر : 54 عاما

القصه : ربما يجهل الكثير شخصيه هذا الانسان الكبير الذي ضحى من اجل الناس و جاهد من اجلهم .

…

احدى مقولات المجاهد عبد الجليل طارش قبل اعتقاله و تعذيبه و مرضه , كان يقول : سأظل اجاهد ال خليفه حتى لو تمثلت بالجنون

عبد الجليل كان ممن اعتقل في العام 1980 و سجن مع الشهيد جميل العلي و عذب عذاب شديد و تم ضربه على الرأس بشده حتى تم فقد عقله من التعذيب و بعد 6 شهور خرج من السجن مختلا عقليا بعد تعذيبه حتى زوجته تطلقت منه و اولاده لم يعرفهم و بقى هذه المده و الامراض تلاحقه و اهله سافروا به للعلاج في الخارج دون نتيجه ليعيش طيلة 29 عاما حياة مأساة و بطولة .

وقال أحد الناشطين في تلك الفترة: «رأيت عبدالجليل طارش بعيد منتصف العام 1980 داخل مبنى المخابرات في القلعة عن طريق الصدفة، إذ كنت قد اعتقلت أيضاً وأخذوني إلى غرفة لاستجوابي، ولكنني فهمت بعد ذلك أن الغرفة كانت معدة لعبدالجليل طارش، فعندما دخلت إلى الغرفة كان فيها ضابط تحقيق مدنياً قد أعد العدة، وكانت أمامه طاولة ضخمة عليها قطعة من الجراب الجلدي ومغروس فيها سكين مقوسة (سونكي صغير) وفي الزاوية تم إعداد كمية كبيرة من مادة تشبه الاسبزتوس ربما لرميها على الجسد لأنها تسبب الحكة الشديدة والطفح الجلدي، وعندما رآني الضابط أمر بإخراجي منها وأثناء خروجي تم إدخال عبدالجليل فيها».

لو كان حيواناً لما عذب هكذا تعذيب بالاجهزة والمعدات والكيماويات والسكاكين والجراب والقطع المتعدده من ادوات التعذيب .

فارق الشهيد عبدالجليل طارش الذي يبلغ من العمر 54 عاماً وهو من سكان منطقة بني جمرة الحياة بعد تأخر وصول سيارة الإسعاف لما يقارب الساعة والنصف.

وأوضح محمد جواد طارش (أخو المتوفى) أنه قام بالاتصال بإسعاف طوارئ السلمانية عند الساعة 8 مساء إلا أن قسم الإسعاف أكد له أنه لا توجد سيارة إسعاف إضافية وأنه سيتم إرسال سيارة إسعاف من منطقة سترة.

وذكر طارش أنه خلال الساعة والنصف التي استغرقها الإسعاف إلى الوصول كان المتوفى يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتسارع في دقات القلب، مشيراً إلى أنه قبل وصول سيارة الإسعاف بنصف ساعة تقريباً فارق عبدالجليل الحياة إذ كانت المنطقة التي أرسل منها الإسعاف بعيدة عن القرية.

ورحم الله من قرأ سورة المباركه الفاتحه لأرواح الشهداء جميعا ولا سيما هذا الشهيد المظلوم….

بسم الله الرحمن الرحيم (1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7). (52)