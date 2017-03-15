فيديو : اشتباكات عنيفة في يوم “مجزرة سترة” 15/3/2011 https://youtu.be/sSV9IpZNQPQ فيديو : مقتطفات من مجزرة سترة 15/3/2011 https://youtu.be/fxH-zx-wfq0 مونتاج : لكي لا ننسى 01 | وصول الأسعاف الذي نقل الشهيد أحمد فرحان للسلمانية https://youtu.be/l1Nx_Tm8uE4 مونتاج : الشهيد أحمد فرحان – شهداؤنا مشاعل الحرية 02 https://youtu.be/UQsqFOBzcp8 فيديو : مسيرة الشموع التي لن تمحى من ذاكرة كل ستراوي https://youtu.be/XM4sC1wUUKE مونتاج : قصيدة بحق الشهيد أحمد فرحان بذكرى استشهاده https://youtu.be/RKU6lTnVhfA Sitra Media | شبكة سترة الإعلامية Whats App: +447481208899 BBM: D8A59555 Telegram: https://ⓣelegram.me/SitraMedia (63)