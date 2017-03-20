*من حساب هجرة البحارنة‏*

@mgrAlbaharna

1- هجرة البحارنة إلى العراق تتركز في فترة قدوم العتوب إلى البحرين لأسباب سياسية بحتة.

2- الأصعب في دراسة تاريخ البحارنة في العراق إختلاف جغرافيا العراق لذلك سنحصر وجود البحارنة على العراق الحال.

3- عدد البحارنة في العراق كبير وخصوصا في البصرة وتوجد أعداد قليلة في بغداد والحلة والنجف.

4- أبرز المؤشرات على الوجود البحراني في البصرة جاء في تقرير الملازم سترون مساعد المعتمد البريطاني في البصرة 1890م.

5- خاطب سترون بريطانيا ينقل شكوى البحارنة في البصرة اللذين يطالبهم العثمانين بأداء الخدمة العسكرية عام 1890م.

6- رفضت بريطانيا قرار العثمانين بإعتبار البحارنة في البصرة ليسوا رعايا عثمانين وأصدرت قرار بمنع التجنيد للبحارنة 1896.

7- يتركز وجود البحارنة في البصرة في أبي الخصيب السيبة الفاو البراضعية التنومة الجزيرة

8- أغلب سكان البراضعية حتى عام 1914م من البحارنة بإسناد الدولة العثمانية.

9- عدد البحارنة في العراق والبصرة غير قابل للإحصاء فعشيرة ربيعة البحرانية يفوق عددها 200 ألف.

10- إمتهن معظم البحارنة التجارة وحصلوا على تسهيلات من الحاكم خزعل الكعبي عام 1936م

11- أبرز العائلات البحرانية في البصرة آل قاروني وآل الربيعي وآل العصفور وآل الغريفي.

12- أبرز شخصيات البحارنة عباس محمد تقي جمال الدين المعروف بميرزا محمد الأخباري من مواليد البصرة 1910م.

13- وهو أول من أسس للجالية البحرانية موكب حسيني في كربلاء 1951م تحت مسمى موكب ربيعة.

14- أحمد سلمان السويف الربيعي وحد جميع البحارنة عام 1995م تحت عشيرة الربيعة ومعاها أكثر من خمسين عائلة من خارج العشيرة.

15- من أبرز المساجد والجوامع للبحارنة في البصرة جامع المهاجرين في منطقة العشار في الصالحية “الدوب”.

16- أسسه الحاج علي الدغوجي عام 1913م ويسمى الآن مسجد المؤمنين.

17- وهناك أيضا مسجد الجمعية المعروف بجامع الميرزا وجامع البراضعية.

18- أبرز الشخصيات البحرانية في البصرة محمد أمين زين الدين ووالده الشيخ عبدالعزيز زين الدين.

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