موضوع مهم وفي غاية الأهمية..

المعارضة أو البحارنة والفقر!!!!!

على أبناء الشعب المقتدر في المقدمة وغير المقتدر ماديا ماليا أن يضع يدا بيد مع أمثاله وتكون حالة الاقتدار قائمة.

لماذا ؟؟؟؟؟

لإعانة المعتقلين وعوائلهم فمصاريف المعتقلين ليست في متناول من وضعهم المالي صعب وهذا يتسبب لحرج وشدة للمعتقلين الفقراء أمام زملائهم المقتدرين وأهاليهم.

لإعانة من فصلوا أو أعيدوا برواتب ومميزات أقل ووضعهم المالي صعب بالنسبة لهم.

لإعانة عوائل من سحبت جنسياتهم وأبنائهم في معيشتهم وحياتهم ودراستهم.

حتى لإعانة العوائل التي ازداد فقرها في السنوات القليلة الماضية بسبب الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وبسبب الطائفية والحقد الرسمي على الطائفة الشيعية المظلومة والمضطهدة والمقهورة والمستهدفة في وجودها.

لإعانة العاطلين من الطائفة الشيعية والذين لا يوظفون ويضيق عليهم حتى منهم من درس وتخرج وامتلك الشهادات العالية يضيق عليه ولا يوظف ومنهم من درس على كاهل والديه بالقروض والديون والسلف وبعد التخرج لا يجذ وظيفة لأنه شيعي والوظيفة تذهب لغير الكفاءات من المجنسين والبلطج.

أيها المعارض أيها الشيعي المستهدف في وجوده، ليس عليك تأسيس مؤسسات ولجان بل أنت المؤسسة وأنت اللجنة، بمفردك قم بنفسك بالمهمة، في قريتك في مدينتك في حييك، ممن تعرف من هذه الأصناف وساعدها بما تجود به نفسك وفق معرفة دقيقة ولو كانت أولية لا تعقيد فيها.

لماذا لم تؤسس شركات ضخمة أو متوسطة أو معاهد وجامعات تكون فيها الأولوية لطائفتك المحرومة والمستهدفة؟ ، لماذا لا ترسل للدراسة من هم من طائفتك؟ كما يفعل بعض الأخونچية لا يوظفون إلا من هم على شاكلتهم في وزارات أو شركات أو بنوك أو بعض ممن جنسوا ومكنوا أنفسهم وأسسوا شركات ومحلات تجارية لا يوظفون إلا من هم منهم، فحلال عليهم وليس حرام علينا أيضا.

وللأسف كثير من التجار البحارنة لا يوظفون البحارنة ويعمدون إلى توظيف الأجانب على الرغم من أن مصروفهم أي الأجانب مكلف جدا.

بسبب الخوف والأنانية والجشع والطمع والبخل والتكبر والدونية والذاتية والحسد والبغض والعصبية والطبقية والأزمات والمشاكل وعدم التعاون وعدم التكافل وضعنا كطائفة وأهل وجيران ومعارف وعرق ودم، وضع خطير حتى على المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وليس على المستوى السياسي والمطلبي والديني والمذهبي.

متى يتكاتف ويتساعد ويتكافل ويتعاون بني بحرون الذين كتبوا على أنفسهم التمزق والتشرذم بسببهم وبسبب أعدائهم وظالميهم

وبات غنيهم لا يهتم بفقيرهم ولا بمحتاجهم.

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