يعتبر التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية حول القمع الرهيب للشعب البحراني على ايدي العصابة الخليفية وثيقة دولية مهمة يجب ان يأخذها العالم في حساباته السياسية. التقرير المذكور صدر بعنوان: لا أحد يستطيع ان يحميكم… عام من سحق المعارضة في البحرين” واحتوى معلومات قيمة حول الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج وسحب الجنسية وغلق الجمعيات السياسية واضطهاد علماء الدين، واعتبر ذلك محاولة لسحق شعب البحرين واحتجاجاته. كما ألقى التقرير اللوم على كل من امريكا وبريطانيا لصمتهمها على ذلك الاضطهاد او دعمهما المباشر او الضمني لما تمارسه العصابة الخليفية. وقال ان تصريح الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لطاغية البحرين خلال زيارته الاولى للسعودية مطلع العام بان العلاقات بين ادارته والعصابة الخليفية لن تتوتر مجددا، اعتبره الديكتاتور ضوءا اخضر للاستمرار في القمع المفرط. وذكر التقرير ان السلطات الخليفية قامت بعد يومين من ذلك التصريح بالاعتداء على منطقة الدراز مستهدفة الشيخ عيسى احمد قاسم وقتلت خمسة من الشباب المحيطين بمنزله. التقرير وثيقة دامغة تؤكد ان النظام الخليفي لا يمكن ان يتوقف عن القمع والتعذيب وكافة انتهاكات حقوق الانسان. ويمكن اعتبار التقرير مبررا مشروعا لقطع الشعب البحراني علاقاته مع العصابة الخليفية والاصرار على تحقيق تغيير جوهري في النظام السياسي في بلده.