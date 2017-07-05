منظمة العفو تطالب البحرين باطلاق حقوقية معرضة “لخطر التعذيب”
الثلاثاء، 04 يوليه 2017 09:25 م
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دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الثلاثاء الى الافراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الانسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الامن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة انها تواجه “خطر التعذيب”.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان ابتسام الصايغ اوقفت في منزلها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ونقلت الى سجن في المنامة، بعد مرور اكثر من شهر على اعتقالها للمرة الاولى.
واضافت ان الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الامنية مع النساء، محملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت ان نساء البحرين يتعرضن لها.
وحذرت من ان ابتسام الصايغ معرضة “لخطر التعذيب”، مشيرة الى انها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الاولى في نهاية مايو الى “الضرب والاعتداء الجنسي”.
ودعت المنامة الى “الافراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث ان جريمتها الوحيدة انها تحدثت ضد حكومة تقمع كل اشكال المعارضة”.
وتواجه السلطات البحرينية المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالسجن.;
واضافت ان الناشطة نشرت تغريدات تناولت فيها تعامل السلطات الامنية مع النساء، محملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة مسؤولية المعاملة السيئة التي قالت ان نساء البحرين يتعرضن لها.
وحذرت من ان ابتسام الصايغ معرضة “لخطر التعذيب”، مشيرة الى انها تعرضت لدى اعتقالها للمرة الاولى في نهاية مايو الى “الضرب والاعتداء الجنسي”.
ودعت المنامة الى “الافراج الفوري وغير الشروط عن ابتسام الصايغ، حيث ان جريمتها الوحيدة انها تحدثت ضد حكومة تقمع كل اشكال المعارضة”.
وتواجه السلطات البحرينية المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالسجن.;
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