وحسب بيان المنظمات الذي نشر الثلاثاء على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان فإن معاملة البحرين للنشطاء الحقوقيين أو المعارضين المعتقلين “قد ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان إن البحرين تستخدم قوانين جديدة “لإهانة وإذلال سجناء لا يُشكّلون خطر هروب واضح”. وأضاف أن بإمكان السلطات اتخاذ “تدابير معقولة لمنع الهروب، لكن تكبيل المرضى العجزة وكثير منهم ضحايا تعذيب، يتخطى الاحتياجات الأمنية”.
وحسب ما نشر على الموقع الرسمي لمركز الخليج لحقوق الإنسان فإن “البحرين دأبت منذ آذار/ مارس على تكبيل سجناء المبنى رقم 7 في سجن جو عند مغادرتهم زنازينهم”.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية التي وقعت هي الأخرى على البيان “على السلطات أن تكف فورا عن معاقبة نزلاء سجن جو بشكل جماعي وتعسفي (…) وضمان معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، وحصولهم على العلاج اللازم الذي يحتاجون إليه”.
المصدر: مركز الخليج لحقوق الإنسان
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