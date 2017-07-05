لم تشهد منطقة الخليج منذ ازمة الكويت في 1990 توترا كما هي عليه الآن. هذه المرة حدث التوتر نتيجة السياسات السعودية التي اصبحت نسخة اخرى من سياسات العراق في عهد صدام حسين. فكما شن طاغية العراق حربه المشؤومة على ايران في 1980 واستمرت ثمانية اعوام واحدثت دمارا بشريا وماديا هائلا للبلدين، ارتكب حكام السعودية حماقة مماثلة بعدوانهم على اليمن قبل اكثر من عامين. وكما ان صدام حسين لم يستطع هزيمة ايران او تركيعها، فكذلك السعودية لم تستطع إلحاق الهزيمة باليمن الصامد الذي تحول الى صخرة تكسرت عليها احلام الرياض. انتهى التدخل العراقي في الكويت بحرب شرسة سحقت قواته في الكويت ثم بدأت حصارا ظالما على العراق استمرا 13 عاما. والسعودية احتدت حذوه واستهدفت قطر هذه المرة، فحاصرتها بوحشية وسعت لاجبارها على الاستسلام. وبعد اكثر من اسبوعين على فرض الحصار اصدرت السعودية قائمة بشروطها لانهاء الحصار. هذه الشروط تعجيزية وغير واقعية ولا يمكن تنفيذها. ولذلك لم تنتظر قطر طويلا قبل ان تعلن رفضها تلك الشروط جملة وتفصيلا. صدام حسين شعر انه يمتلك اكبر قوة في المنطقة فأقدم على مغامرته الفاشلة في الكويت التي ادت في النهاية لسقوط حكمه. والسعودية اليوم لديها شعور مماثل، فهي تملك اكبر ترسانة عسكرية انفقت عليها مئات المليارات على مدى الاربعين عاما الاخيرة. صدام حسين دمر العراق بسياساته حتى اصبح فريدا، وازداد ضعفه بعد ان دخل في صراع مع عائلته حتى قتل صهريه، حسين وصدام كامل، فضعفت شوكته واحتوشه القوم حتى اسقطوا حكمه. وهذا ما فعله محمد بن سلمان الشهر الماضي عندما قام بانقلاب على ابن عمه، محمد بن نايف، وازاحه عن ولاية العهد وجرده من كافة صلاحياته. ويتوقع ان يتنازل والده، سلمان، عن الحكم اما طوعا او بانقلاب من داخل القصر. وهكذا يبدأ البيت السعودي في التصدع من الداخل ويعين الآخرين عالى نفسه.

هذه التغيرات السريعة التي تشهدها منطقة الخليج لها اسبابها وتداعياتها. فانقسام مجلس التعاون على نفسه بداية نهاية هذا التحالف الذي تأسس في العام 1981 في ذروة الحرب العراقية الايرانية، بهدف حماية العائلات الحاكمة من شعوبها. ومع ان بداياته كانت مقبولة من قبل الدول الست المشاركة فيه الا انه تحول تدريجيا الى منطقة نفوذ سعودية تم فيها تهميش الاعضاء الآخرين. مجلس التعاون تحول تدريجيا الى كابوس ثقيل، وبشكل تدريجي عصفت به المشاكل الداخلية. مع ذلك استمر في عقد قممه بشكل منتظم، ولكن الخلافات حالت دون حضور الجميع تلك القمم، وحدثت مقاطعات من بعض دوله بين الحين والآخر. فلم يستطع المجلس التوافق حول نظام حكم موحد تمارسه كل العائلات الحاكمة، بل بقي لكل عائلة طريقتها الخاصة في التعامل مع مواطنيها. وبقيت الكويت، كما كانت قبل قيام المجلس، متميزة بتجربتها البرلمانية التي استمرت برغم العواصف التي عصفت بمجلس الامة مرارا. اما سلطنة عمان فكانت واعية للدور السعودي، وهددت اكثر من مرة بالانسحاب منه. وفي 2014 هدد وزير خارجيتها بانسحاب بلده من مجلس التعاون اذا ما اصرت السعودية على تفعيل مشروع الاتحاد الخليجي. والسبب ان الاتحاد يعني انصهار دوله في البوتقة السعودية بشكل كامل، الامر الذي ترفضه اغلب دول المجلس، في ما عدا العصابة الخليفية التي استسلمت للسعودية وتخلت عن السيادة لها. وفي ما عدا الاتفاق حول التعرفة الجمركية لم تحدث توافقات ذات مغزى. فبقي المشروع الدفاعي المتمثل بـ “درع الجزيرة” مشروعا محدودا لا يسمن ولا يغني من جوع. وفشلت هذه القوة التي تتخذ من قاعدة حفر الباطن السعودية مقرا لها في حماية دول المجلس. وحين اجتاحت القوات العراقية ارض الكويت في 1990 عجزت تلك القوة عن اطلاق رصاصة واحدة بوجه الاجتياح. ولم يكن لها دور يذكر في الحرب اللاحقة التي شنها الحلفاء بقيادة امريكا على القوات العراقية المتمركزة في الكويت. وحتى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لم يحدث بشكل جماعي، بل انضمت كل دولة منفصلة عن الاخرى. كما ان اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية لم تحدث بشكل جماعي بل بشكل منفرد. كما وقعت دول الخليج مع الولايات المتحدة اتفاقات دفاعية منفصلة، الامر الذي يعكس فشل الاستراتيجية الدفاعية التي كانت موضع نقاش فترة طويلة.