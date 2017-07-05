قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد 689 مادة اعلامية ورسائل تحرض على الكراهية في يونيو؛ وذلك من خلال متابعة ماينشر في 4 صحف بحرينية، و 39 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم رصد حملة تحريض على الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين من أجل اغلاقها وكان أبرزهم المستشارة في وزارة شؤون الإعلام سوسن الشاعر وإبراهيم الدوسري الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان رئيس الوزراء البحريني.
وأوضح: “لقد تم رصد 399 مادة اعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والانستغرام) بينها حسابات لشخصيات رسمية وكتاب صحفيين، لافتا إلى أنّ إبراهيم الدوسري الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان رئيس الوزراء البحريني نشر 53 تغريدة تحريضية، فيما كانت حصيلة النائب السابق محمد خالد 18 تغريدة تحريضية، وسعيد الحمد 23 تغريدة، ومنى مطوع 16 تغريدة وسوسن الشاعر 13 تغريدة”.
وتابع: “وفي الصحافة الرسمية وصلنا للنتائج التالية: 96 مادة في صحيفة الوطن البحرينية، و82 مادة في صحيفة أخبار الخليج، و72 مادة في صحيفة الأيام البحرينية، و31 مادة في صحيفة البلاد، مامجموعه: 281 مادة اعلامية تحرض على الكراهية”.
وأردف المنتدى: “إن السلطات في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ملتزمة قانونيا بالمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والتي تنص على أنه : “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.
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