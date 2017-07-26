منتدى البحرين: السلطات البحرينية ترحل قسريا زوجة رجل دين معارض لأسباب انتقامية وغير قانونية
منتدى البحرين: السلطات البحرينية ترحل قسريا زوجة رجل دين معارض لأسباب انتقامية وغير قانونية
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بأنّ السلطات البحرينية عادت مجددا لاستخدام سياسة الترحيل القسري من خلال ابعادها للمواطنة البحرينية مديحة مكي إبراهيم حبيل (40 عاما) زوجة رجل الدين المعارض الشيخ عبد الله الدقاق إلى إيران لأسباب انتقامية وغير قانونية تتعلق بالنشاط المعارض لزوجها، ضمن حملة الاستهداف والانتهاكات للنشطاء السياسيين والحقوقيين ورجال الدين وعوائلهم؛ ماينذر بتصاعد القمع ضد الأغلبية السياسية المعارضة في البلاد.
ولفت المنتدى إلى أنّ لجوء السلطة إلى استخدام هذا الإجراء المخالف للبند (ب) من المادة 17 من دستور مملكة البحرين، والبند 2 و 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكا صريحا لحقها كمواطنة أصيلة في البقاء في موطنها وحرية التنقل منه وإليه كحق مكفول.
وأشار المنتدى إلى أنّ هذا الإجراء الأمني هو أحد نتائج تفعيل دور جهاز الأمن الوطني، والذي عمد مؤخرا إلى ملاحقة عدد من الناشطين وعوائلهم بحسب افادات بعض الضحايا.
وتشير التفاصيل بحسب ما ذكرت الضحية للمنتدى بأنّها كانت في عائدة للبحرين بتاريخ 19 يوليو 2017م بتمام الساعة 6 مساءا، وبقيت في المطار؛ حيث حقق معها جهاز الأمن الوطني إلى الساعة 10:20 مساء وطلبوا منها أن تتعاون معهم وتتجسس على زوجها، ثم أطلقوا سراحها وذهبت لعائلتها، وبأنّها في اليوم الذي يليه تم استدعائها ظهرا من قبل جهاز الأمن الوطني في المحرق وتم التحقيق معها من الساعة 1:25 ظهرا إلى 4:30، ثم احتجزوها عندهم لغاية الساعة 6 مساء، وعندما وجدوا بأنّها مصرة على رفض طلبهم في التجسس على زوجها تم أخذها لمطار البحرين الدولي وابقائها لما بعد الساعة العاشرة، ثم جاءها ضابط أمن وقال لها: (جئت لكي أبلغك رسالة وهي أن جنسيتك مسقطة كزوجك، وأنك ممنوعة من الرجوع للبحرين، وستقلع بك الطائرة لدبي، ثم إلى مشهد)، وعندها بادرت بالرد: أنا لست مشتغلة بالعمل السياسي فلماذا يتم التعامل معي بهذا الإجراء؟، أجابها ضابط الأمن: ذنبك فقط أن زوجك عبدالله الدقاق المسقطة جنسيته، ومن المفترض أن لا تبقي معه، وقد وجهوا لها عدة إهانات وتهم وازدراء لزوجها أمامها، والذي أسقطت جنسيته بتاريخ 30-3- 2017م، بعد ذلك تم ابعادها قسريا خارج البحرين بتاريخ 20-7-2017م.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
24 / 7 / 2017م (67)