منتدى البحرين: استمرار الاختفاء القسري لـ 8 مواطنين من الدراز احداها تجاوزت 270 يوما
قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد استمرار 8 حالات اختفاء قسري لمواطنين من منطقة الدراز، احداها بلغت 274 يوما وهي حالة المواطن السيد علوي حسين الموسوي، لافتا إلى أنّ السلطات الأمنية باتت تستخدم هذا الأسلوب في الانتهاك في عدة حالات كأحد وسائل الضغط على المعتقلين تعسفيا.
وتابع المنتدى: “من بين المواطنين الذين ليست هنالك أي معلومات حولهم حتى هذه اللحظة هم: محمد عبد الحسن المتغوي (63 يوما)، محمد عبد الحسين الشهابي (62 يوما)، علي عباس زبيل (36 يوما)، محمد عيسى العصفور (35 يوما)، أحمد صالح الدرازي (34 يوما)، حسين عبد الجليل العصفور (31 يوما)، حسن مرهون (27 يوما)، موضحا بأنّ بعض المعتقلين تم اعتقالهم بعد استخدام القوة المفرطة في اقتحام ساحة الاعتصام السلمي بالدراز بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم زعيم الطائفة الشيعية، والذي لازال تحت الإقامة الجبرية لأكثر من 60 يوما.
ولفت المنتدى إلى أنّ:”التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014، تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب جريمة الإختفاء القسري بشكل مخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مضيفًا أنّ هذا الاحتجاز الذي ينتهك قاعدة الإسراع المنصوص عليها يشكل إحتجازاً تعسفياً، ولا ينزع عنه هذه الصفة كونه يتم وفقاً للقانون المحلي الساري بحسب الفقرة 63 من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقدم لمجلس حقوق الإنسيان في دورته 22″.
وأوضح المنتدى بأن التعديلات الجارية على المادة (27) تهيئ الظروف لممارسة الإحتجاز السري للأشخاص كما حدث للمواطن البحريني السيد علوي العلوي، وفقاً للمفهوم المحدد في الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالإحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 13 والتي ساهم في إعدادها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي”.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
25 يوليو 2017 (70)