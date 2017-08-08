وسط اجراءات أمنية مشددة ￼ منتدى البحرين: استمرار الإقامةالجبرية بحق آية الله قاسم لأكثر من 70 يوما وسط اجراءات أمنية مشددة قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّالسلطات الأمنية لازالت تفرض الإقامة الجبرية بحق زعيم الطائفة الشيعية آية اللهالشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز؛ حيث مضى على هذه المضايقات الأمنية مايزيدعلى 70 يوما. وأضاف المنتدى: “ومع استمرارالإجراءات الأمنية المشددة بجوار منزل آية الله قاسم التي تعيق المتابعة الصحية لهمن قبل أطبائه الخاصيين وكذلك مضايقة أفراد أسرته الراغبين بزيارته عبر توقيفهملفترات مطولة واخضاعهم لاجراءات مشددة، اضافة إلى ذلك تم تسجيل عدة انتهاكات لحريةالتنقل في الدراز، فضلا عن استمرار الملاحقات القضائية لعدد من المواطنين علىخلفية مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز قبل فضه بالقوة المفرطة واعتقال المئاتالذين لازالت ظروف الاعتقال والمحاكمة لبعضهم يلفها الغموض بسبب عدم تمكينهم منالالتقاء بمحاميهم أو ذويهم”. واختتم المنتدى: “إنّ هذهالإجراءات التي تفرضها السلطات الأمنية على القاطنين بمنطقة الدراز تزامنت معتغطيات اعلامية تحريضية، وانكار السلطة للمعلومات الواردة حول الانتهاكات المتعددةبما فيها التسبب بتعطيل اقامة أكبر صلاة جمعة للطائفة الشيعية في البحرين”،مؤكدا على أنّ البحرين تشهد تراجعا كبيرا للأمن العقائدي والديني وبأنّ الحقوقوالحريات الأساسية تعرضت لضربات قاسية ضمن سياق أمني يراد منه اخراس المجتمعالمدني. منتدى البحرين لحقوق الإنسان (52)