ممثل آية الله عيسى قاسم في إيران

الشيخ عبد الله الدقاق: نؤكد على سلمية الحراك في البحرين

شیخ عبدالله الدقاق

رمز الخبر: 3880498 – الأربعاء ١٨ كانون الثاني ٢٠١٧ – ١٢:٢٨

السياسة

أكد الشيخ عبدالله الدقاق ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران على سلمية الحراك الثوري في البحرين معتبرا أن نظام آل خليفة لن يفلح بالتذرع في جنوح الحراك الشعبي للكفاح المسلّح.

وأجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم في إيران الشيخ عبدالله الدقاق حول التصريحات التي دعت إلى الكفاح المسلح ضد النظام البحريني، فقال ممثل آية الله عيسى قاسم : “باعتباري ممثلاً لآية الله المجاهد الشيخ عيسى قاسم فإني أقول أن الشيخ قاسم يؤكد على سلمية الحراك الثوري في البحرين وأن لا يجنح إلى الحركة المسلحة، وهذا كان رأي الشيخ منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا ولن يتغير رأيه.”

وأضاف:”أؤكد على هذه الحقيقة إن للشعب البحريني قيادة واعية وحكيمة وشجاعة تتمثل بآية الله عيسى قاسم فأغلبية أهل البحرين تتبع هذا الفقيه الواعي والشجاع وقد قرر أن يكون الحراك في البحرين سلمية وغالبية شعب البحرين تتبعه وتؤيده. وأؤكد تكرارا ومرارا أننا لن نحيد عن هذا المنهج الذي يعتمد السلمية خيارا استراتيجيا للحركة في البحرين وليس خيارا تكتيكيا.”

وحول وجود إختلاف في الآراء بين التيارات في البحرين وخصوصا مع تيار الوفاء الإسلامي في البحرين اعتبر ممثل الشيخ عيسى قاسم أن تيار الوفاء الاسلامي لديه رؤيته الخاصة ونحن نحترم خياراته وهي ترجع إليهم وإلى رؤيتهم ولكن غالبية شعب البحرين يقلد الشيخ عيسى قاسم الذي اعتمد سلمية الخيار الوحيد للحراك في البحرين، وحتى النظام البحريني يعلم علم اليقين بسلميتها حتى دول العالم.

واعتبر الشيخ الدقاق أن جنوح الحراك في البحرين إلى الحركة المسلحة قد يضر بها، وخيارات الحركات الأخرى بهذا الخصوص يعود إلى تقديرها للأمور وتتحمل تبعات هذه الخطوات.

وتابع قائلًا:” ان الشعب يمتلك قيادة واحدة وهو الشيخ عيسى قاسم الذي خرج من رحم الواقع لا بقيادات أتت بتعيين مُعيّن والشعب في البحرين لديه الرؤية الواضحة في هذا الأمر ويعرف هذه الحقيقة السلمية.”

وحول احتمالية استغلال النظام الخليفي من تصريحات بعض التيارات حول ضرورة الكفاح المسلح قال :”نظام آل خليفة يحتاج إلى ذرائع وحجج من خلال بعض التصريحات التي تتحدث عن العنف لكي يقمع الحراك والثورة السلمية، ولن تفلح السلطة بالتذرع ومعاقبة الشعب البحريني بانحيازه إلى العنف.”/انتهی/

أجرى الحوار:محمد فاطمی زاده (8)