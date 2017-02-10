الحرة :قتل ثلاثة من السجناء الفارين في البحرين وشركائهم الخميس خلال اعتراض قارب كان يحاول التوجه إلى إيران، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة في بيان القبض على سبعة آخرين في العملية، مضيفة أن هؤلاء من بين مرتكبي أو المشاركين في هجوم مطلع الشهر الماضي على سجن جو أدى إلى فرار 10 مدانين بأحكام مشددة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

تحديث – (18:27 تغ)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها أحبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا “إرهابية” إلى إيران عبر قارب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن هؤلاء حاولوا “استخدام قارب، كان متجها إلى ايران”، من دون أن تحدد عددهم.

وأوضحت أن المطلوبين سبق وأن فروا من سجن جو خلال هجوم تعرض له السجن في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي ونجم عنه أيضا مقتل شرطي بحريني.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عقب الهجوم أن بين أربعة وخمسة مسلحين ينتمون إلى “مجموعة إرهابية” ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن ما أسفر عن فرار 10 سجناء، سبعة منهم حكم عليهم بالمؤبد وثلاثة صدرت بحقهم أحكام قاسية بتهمة القيام بـ “أعمال إرهابية”.

ويضم سجن جو الكثير من البحرينيين الشيعة المدانين أو الذين يحاكمون بتهم التورط في أعمال عنف.

وفي حزيران/يونيو الماضي، فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين في شرق المنامة وأعلنت السلطات بعدها أنها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

المصدر: وكالات