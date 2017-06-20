كشفت متحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اتصال مع الجزيرة أن الزيارة التي تم تأجيلها للبحرين تتعلق بوفد من موظفي المفوضية وليس للمفوض السامي زيد بن رعد كما أشارت بعض الصحف ووسائل الإعلام.

ولفتت المتحدثة إلى أن الزيارة تم تعليقها في اللحظة الأخيرة بعدما طُلب من المفوضية حصر اجتماعاتها في البحرين بعدد محدد من منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا تزال تأمل بالاتفاق على زيارة البحرين مع إمكانية الوصول والتواصل الكامل بالمعنيين المحليين بحقوق الإنسان، بما في ذلك جميع منظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن تأجيل البحرين لزيارة وفد مفوضية حقوق الإنسان الأممية جاء عقب انتقادات وجهها المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد للحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر. واعتبر زيد بن رعد في تصريحاته أن هذا الحصار يعرض حياة الآلاف للخطر.

وكان المفوض الأممي قال في بيان له إن “التدابير التي تم اتخاذها واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها، وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء والأطفال والرجال، فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع”.