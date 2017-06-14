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  • مغردون في رمضان: ناشطون ومدونون يسخرون من “فاتورة قطر في البحرين”.. طرارة بلا حدود.. وماذا عن إيران؟

مغردون في رمضان: ناشطون ومدونون يسخرون من “فاتورة قطر في البحرين”.. طرارة بلا حدود.. وماذا عن إيران؟

IMG_0573 مغردون في رمضان: ناشطون ومدونون يسخرون من “فاتورة قطر في البحرين”.. طرارة بلا حدود.. وماذا عن إيران؟
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86675

أسوشيتد برس: محاكمة جماعية في البحرين تنتهي بإسقاط الجنسية عن ٢٦ مواطنا بتهمة “شباب الدراز”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86669

السجون في البحرين تمنع المعتقلين من إحياء الشعائر الدينية.. والسجناء يضربون احتجاجا لليوم الثالث
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86665

هيومن رايتس ووتش تنتقد حجب الإعلام ومنع التعبير عن الرأي في سياق الخلاق مع دولة قطر
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86659

هتافات “المجد للمقاومة” ترتفع في بلدة نويدرات.. والمالكية تشهد تظاهرة “التكبير” فجر الخميس
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86652

السجن المؤبد بحق ١٨ مواطنا و١٥ سنة لثمانية آخرين وإسقاط الجنسية عن الجميع بتهمة تأسيس “شباب الدراز”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86649

شكوك في “طبيعة” الدور الأمريكي بعد توقيع واشنطن اتفاقية لبيع الدوحة مقاتلات إف ١٦ بقيمة ١٢ مليار دولار
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86645

رويترز: محامو نبيل رجب يغادرون قاعة المحكمة.. وجلسات جديدة في ٢ يوليو و٧ أغسطس
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86638

رغم عدم الإعلان عن تظلمات.. طالبة بمدرسة الرفاع تتقدم بعد التظلم على طالبة ستراوية في صدارة لائحة شرف خريجات الإعدادية
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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