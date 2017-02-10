شارك معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في اللقاء السنوي لوزارة الخارجية الأسترالية مع المنظمات الحقوقية

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اللقاء السنوي لوزارة الخارجية الأسترالية مع المنظمات الحقوقية

فبراير 10, 2017

عقدت وزارة الخارجية الأسترالية لقاءها السنوي مع المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية لعام 2017 في قاعة الاجتماعات للمتحف الوطني الأسترالي في العاصمة كانبرا أمس الخميس 9 فبراير 2017.

افتتحت المؤتمر وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة جولي بيشوب بكلمة ترحيب مؤكدة أن هدف تلاقي صناع القرار من وزارة الخارجية بالمنظمات الحقوقية هو تلاقح الأفكار التي من شأنها أن تخلق رؤى متوافقة تجعل من أستراليا مجتمعًا أمثل يتمتع بكافة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية. وشددت أن “أستراليا تحرص دائمًا على الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم عبر فريقها الدبلوماسي الذي يمثل أستراليا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.”

وقد حضر المؤتمر رئيس لجنة العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان غسان خميس مشددًا أنّ “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان سيسعى للاستمرار في رصد الانتهاكات الحقوقية في منطقة الخليج التي تحتاج لتعاون دولي لإنجاح مساعي المدافعين عن حقوق الإنسان.”

كما التقى السيد خميس بمدير مكتب منظمة العفو الدولية (أمنستي) في أستراليا، ومدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في أستراليا وتناقشوا بالتطورات والمستجدات والانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تحدث على الساحة الخليجية، وخصوصًا في البحرين. (58)