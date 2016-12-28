م عن بشور : شعب البحرين يثبت مرة جديدة مناعته الوطنية وصلابته

الخميس , 29 ديسمبر 2016 بانوراما عربية

اكد المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور ان شعب البحرين يثبت مرة جديدة مناعته الوطنية وصلابته القومية حين وقف العديد من ابنائه ، ورغم الظروف القاسية التي يواجهونها منذ حوالي الست سنوات، مناضلين ومثقفين وأطباء ومهندسين ومحامين وعمال وتجار وعائلات وجمعيات منددين بزيارة وفد صهيوني الى بلادهم وبالطريقة المخزية التي استقبلهم بها بعض صغار النفوس وعديمي الانتماء لامتهم وضعيفي الايمان بدينهم .

واشار الى ان رفض البحارنة بالأمس هذه الزيارة المشبوهة بوسائل متعددة، تماما كما فعل قبلهم المئات من مثقفي الجزيرة إزاء زيارات مشبوهة قام بها منتحلو صفة من بلادهم الى الكيان الصهيوني، وكما هب إخوانهم في المغرب معترضين على السماح لوفد صهيوني ان يشارك في مؤتمر دولي في مراكش، وكما خرجت في تونس المسيرات الحاشدة في تشييع الشهيد المغدور محمد الزواري تطالب بتجريم التطبيع مع العدو.

واشار الى ان الامة كلها من محيطها الى الخليج تناهض التطبيع مع العدو وتعتبر مقاومته الوجه الآخر لمقاومة الاحتلال، بل المكمل الشعبي العربي لحركة المقاطعة التي تتسع يوما بعد يوم في كل أنحاء العالم. (10)