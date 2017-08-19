قال المعارض والناشط السياسي البحريني سعيد الشهابي في مقابلة مع الجزيرة إن هناك حقائق على الأرض تتطابق مع ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية، الذي تضمن انتقادات للمنامة.
و جاء تصريح الشهابي -المقيم في بريطانيا- تعليقا على بيان الخارجية البحرينية التي ردت على تقرير الخارجية الأميركية، واعتبرت تصريحات الوزير ريكس تيلرسون غير لائقة بحق البحرين.
وقال الشهابي إن هذه الحقائق يؤكدها الحصار المفروض حتى الآن على منطقة دوراز البحرينية التي تقطن بها جماعة الشيخ عيسى أحمد قاسم، والتي قتل بها خمسة شخاص قبل شهرين وبعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية بيومين تقريبا.
وأضاف أن منطقة المسورة شرقي السعودية تم فيها هدم 488 منزلا، إضافة إلى ستة مساجد وثماني حسينيات، وبالتالي هناك حصار على المنطقة الشرقية.
وقال الشهابي إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي تشير إلى أن هناك تململا في مؤسسات الدولة الأميركية من سياسة ترمب الذي يسعى لتطوير علاقاته مع السعودية على حساب كل شيء.
وأضاف أن موقف قطر الرافض للهيمنة السعودية ربما أقنع الأميركيين بعدم جدوى هذه السياسة التي ينتهجها ترمب، وضرورة الالتفات إلى هموم الشعوب في المنطقة، خصوصا في السعودية والبحرين وهم الأكثر توترا على الصعيد الداخلي، وهو ما يشير إليه تقرير الخارجية الأميركية.
المصدر : الجزيرة (54)
معارض بحريني يؤيد إدانة بلاده بشأن الحريات الدينية
قال المعارض والناشط السياسي البحريني سعيد الشهابي في مقابلة مع الجزيرة إن هناك حقائق على الأرض تتطابق مع ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية بشأن الحريات الدينية، الذي تضمن انتقادات للمنامة.