مظاهرات غاضبة في بلدة النويدرات تندد بجريمة قتل الشهيد عبدالله العجوز 20/2/2017

قمعت القوات الخليفية عصر اليوم الأثنين (20 فبراير/شباط 2017) مظاهرات غاضبة في بلدة النويدرات جنوب المنامة تنديدا بجريمة قتل الشهيد عبدالله حسين العجوز “21 عام” بعد بعد مداهمة أحد المنازل في بلدة النويدرات صباح اليوم.

المتظاهرون نزول بشكل جماعي للشوارع بعد بث نبأ الإستشهاد في مكبرات المساجد، وتوجهوا نحو مدخل القرية حيث تتواجد ثكنة عسكرية سرعان ما فتحت المدرعات النار على المتظاهرين.

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قمع تظاهرات في بلدة المعامير غضباً لجريمة تصفية الشهيد عبدالله العجوز 20/2/2017

قمعت القوات الخليفية عصر اليوم الأثنين (20 فبراير/شباط 2017) مسيرة أهلية خرجت بمنطقة المعامير تنديداً بجريمة قتل الشهيد حسين عبدالله العجوز “21 عاما” بعد مداهمة أحد المنازل في بلدة النويدرات صباح اليوم.

المشاركون حملوا الرايات الحمراء ورددوا شعارات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء معتبرين حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفية المسئول الأول عن سقوط أكثر من 190 شهيد منذ إنطلاق الثورة في فبراير من العام 2011.

وفور توجه المسيرة لمدخل قرية المعامير اعتراضها القوات الخليفية وأطلقت الغازات السامة وأعيرة نارية من الرصاص الإنشطاري “الشوزن”.

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https://youtu.be/mHYWcDCho-I (60)