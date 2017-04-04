مصدر امني سعودي يكشف: هذا من اعدم مشيمع والسميع والسنكيس!!

الثلاثاء , 4 أبريل 2017 الغلاف, بانوراما عربية

خاص: بانوراما الشرق الأوسط

صرح مصدر امني سعودي مناهض لسياسات المملكة العدوانية تجاه مواطنيها و جيرانها العرب لبانوراما الشرق الأوسط أن ملك البحرين شخصيا قام باعدام الشهداء المغدورين سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس بطلقات من مسدسه الشخصي في حضور وزير الداخلية راشد ال خليفة و عدد من ضباط اجهزة الامن البحرينية و كان ذلك في مساء السبت 14 يناير و ليس كما اشاع رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي ان اعدام المتهمين زورا تم صباح الاحد 15 يناير و هو الذي علم بأمر الاعدام ليلتها ليصدر بيانا في اليوم التالي ان الاعدام تم صباح الأحد.

و قال المصدر حسب ما وصله من معلومات ان الملك حمد و جه كلمات نابية للشهداء الثلاثة و شتم امهاتهم و هو يطلق النار عليهم وسط ضحكات و سخرية من الحاضرين و هو يردد متوعدا ان يلحق بهم الشيخ قاسم ” خلله يفيدكم عيسى قاسم “.

و أكد المصدر نقلا عن احد الحاضرين الذي اطلق على الواقعة “حفلة الاعدام” ان الشهداء الثلاثة تعرضوا للضرب والركل من ضباط الامن قبل اعدامهم رميا بالرصاص.

2٬665 (83)