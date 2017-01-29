تصوير جوي: جموع غفيرة في مسيرة الأكفان إنتصاراً للفقيه آيه الله قاسم – #باربار 29/1/2017
https://t.co/kOh29yBvsW
#البحرين
فيديو : مسيرة الأكفان تزلزل أرجاء بلدة #باربار عشية محاكمة آيه الله قاسم 29/1/2017
https://t.co/2M9dNN3ZEv
#البحرين
فيديو : المئات في مسيرة الأكفان ببلدة #المصلى عشية محاكمة الشعب 29/1/2017
https://t.co/5twBIpo5sv
#البحرين
فيديو : حشود غفيرة تشارك في مسيرة الأكفان في بلدة #أبوقوة إنتصاراً لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017
https://t.co/Ap8SnfI7NW
#البحرين
فيديو : بلدة #السنابس تخرج عن بكرة أبيها في مسيرة الأكفان انتصاراً لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017
https://t.co/Kqk3CeLxxU
#البحرين
فيديو : أمواج بشرية في مسيرة الأكفان نصرة لآيه الله عيسى قاسم – بلدة #أبوصيبع 29/1/2017
https://t.co/oJaH29sbZe
#البحرين
فيديو : قمع مسيرة الأكفان في بلدة #أبوصيبع قرب دوار الخواجة 29/1/2017
https://t.co/NPjXKFGLvu
#البحرين
فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #القدم عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/HLQ9hvVyWl
#البحرين
فيديو : حشد غفيرة يشارك بمسيرة الأكفان في بلدة #المالكية عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/H4Xk7B4qr6
#البحرين
تصوير جوي: جموع غفيرة في مسيرة الأكفان إنتصاراً للفقيه آيه الله قاسم – #السنابس 29/1/2017
https://t.co/Jo1BE5sfuH
#البحرين
فيديو : حشود غاضبة في مسيرة الأكفان انتصاراً لمقام آيه الله الشيخ عيسى قاسم – بلدة #الدير 29/1/2017
https://t.co/ivbIxuKZnN
#البحرين
فيديو : حشود غاضبة تتجه للشارع العام في بلدة #السنابس انتصارا لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017
https://t.co/eLme0ZUmPP
#البحرين
فيديو : حشود بالمئات في مسيرة الأكفان ببلدة #سار انتصاراً للفقيه الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/vQz3O3aEHb
#البحرين
فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #المعامير عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/9e6DHRsxiK
#البحرين
فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #باربار عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/zBEGFFw5Yj
#البحرين
فيديو : مشهد جوي مهيب لمسيرة الأكفان في بلدة #الدراز عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/f5LWYWm3or
#البحرين
فيديو : جموع غفيرة في مسيرة الأكفان بمنطقة #البلاد_القديم عشية محاكمة آيه الله قاسم 29/1/2017
https://t.co/nZbvX1gHgh
#البحرين
فيديو : قمع وصدامات في بلدة أبوصيبع بعد قمع مسيرة الأكفان عشية محاكمة آيه الله عيسى قاسم 29/1/2017
https://t.co/kD2Icse6QE
فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #جبلة_حبشي دفاعا عن آيه الله الشيخ عيسى قاسم (الأولى) 29/1/2017
https://t.co/PhnAiTVw5h
#البحرين (46)