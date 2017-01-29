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مسيرات الأكفان وفعاليات يوم ٢٩/ يناير

تIMG_4798صوير جوي: جموع غفيرة في مسيرة الأكفان إنتصاراً للفقيه آيه الله قاسم – #باربار 29/1/2017

https://t.co/kOh29yBvsW

#البحرين

فيديو : مسيرة الأكفان تزلزل أرجاء بلدة #باربار عشية محاكمة آيه الله قاسم 29/1/2017

https://t.co/2M9dNN3ZEv

#البحرين

فيديو : المئات في مسيرة الأكفان ببلدة #المصلى عشية محاكمة الشعب 29/1/2017

https://t.co/5twBIpo5sv

#البحرين

فيديو : حشود غفيرة تشارك في مسيرة الأكفان في بلدة #أبوقوة إنتصاراً لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017

https://t.co/Ap8SnfI7NW

#البحرين

فيديو : بلدة #السنابس تخرج عن بكرة أبيها في مسيرة الأكفان انتصاراً لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017

https://t.co/Kqk3CeLxxU

#البحرين

فيديو : أمواج بشرية في مسيرة الأكفان نصرة لآيه الله عيسى قاسم – بلدة #أبوصيبع 29/1/2017

https://t.co/oJaH29sbZe

#البحرين

فيديو : قمع مسيرة الأكفان في بلدة #أبوصيبع قرب دوار الخواجة 29/1/2017

https://t.co/NPjXKFGLvu

#البحرين

فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #القدم عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/HLQ9hvVyWl

#البحرين

فيديو : حشد غفيرة يشارك بمسيرة الأكفان في بلدة #المالكية عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/H4Xk7B4qr6

#البحرين

تصوير جوي: جموع غفيرة في مسيرة الأكفان إنتصاراً للفقيه آيه الله قاسم – #السنابس 29/1/2017

https://t.co/Jo1BE5sfuH

#البحرين

فيديو : حشود غاضبة في مسيرة الأكفان انتصاراً لمقام آيه الله الشيخ عيسى قاسم – بلدة #الدير 29/1/2017

https://t.co/ivbIxuKZnN

#البحرين

فيديو : حشود غاضبة تتجه للشارع العام في بلدة #السنابس انتصارا لمقام آيه الله قاسم 29/1/2017

https://t.co/eLme0ZUmPP

#البحرين

فيديو : حشود بالمئات في مسيرة الأكفان ببلدة #سار انتصاراً للفقيه الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/vQz3O3aEHb

#البحرين

فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #المعامير عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/9e6DHRsxiK

#البحرين

فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #باربار عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/zBEGFFw5Yj

#البحرين

فيديو : مشهد جوي مهيب لمسيرة الأكفان في بلدة #الدراز عشية محاكمة آيه الله الشيخ عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/f5LWYWm3or

#البحرين

فيديو : جموع غفيرة في مسيرة الأكفان بمنطقة #البلاد_القديم عشية محاكمة آيه الله قاسم 29/1/2017

https://t.co/nZbvX1gHgh

#البحرين

فيديو : قمع وصدامات في بلدة أبوصيبع بعد قمع مسيرة الأكفان عشية محاكمة آيه الله عيسى قاسم 29/1/2017

https://t.co/kD2Icse6QE

فيديو : مسيرة الأكفان في بلدة #جبلة_حبشي دفاعا عن آيه الله الشيخ عيسى قاسم (الأولى) 29/1/2017

https://t.co/PhnAiTVw5h

#البحرين (46)

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