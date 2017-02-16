نظم مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين بالتعاون مع منظمة مراسلون بلا حدود في برلين في يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 ندوة بعنوان ( ستة أعوام من التعتيم الإعلامي و استهداف الصحفيين و المدونين و المصورين في البحرين).

مثل الجانب البحراني في الندوة الكاتب و الصحفي الأستاذ نادر المتروك فيما مثل منظمة مراسلون بلا حدود مسؤول العلاقات العامة في المنظمة ببرلين السيد كرستوفر درير و من وكالة رويترز السيد فريدرك ريدشر الذي عمل مراسلا للوكالة في البحرين في بدايات الثورة في البحرين.

استعرض الأستاذ نادر المتروك قانون المطبوعات والنشر الذي كبل الصحافة والإعلام والنشر والتوزيع في البحرين كما سلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحف و الصحفيون والمدونون والمصورون وجاء بصحيفة الوسط مثلا و الصحفية نزيهة سعيد و المدون علي معراج والشهيد زكريا راشد العشيري والناشر الشهيد كريم فخراوي.

ودعا الأستاذ المتروك الحكومة الألمانية لوقف تسليح البحرين و السعودية اللتان تقمعان شعوب المنطقة نتيجة مطالبهم المشروعة والمترك ألمانيا بالتوقف عن التجسس على الصحفيين و النشطاء كما نشر في أحد التقارير التي نشرت مؤخرا.

في المقابل تحدث السيد كرستوفر درير عن توثيق منظمة مراسلون بلا حدود للمئات من الانتهاكات و الخروقات القانونية بحق الصحف المطبوعة والمسموعة والمرئية واستعرض السيد درير ما تعرضت له صحيفة الوسط وكتابها و تطرق أيضا للأستهداف المتكرر للصحفية نزيهة سعيد والمصورين ابرزهم المصور أحمد حميدان .

مراسل وكالة رويترز السيد فريدرك ريتشر استعرض تجربته عندما كان مراسلا للوكالة في البحرين وطريقة الاستهداف التي تطرق لها و عن مخالفة النظام في البحرين لقانون حرية التعبير والرأي الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية.

حضر الندوة صحفيون و إعلاميون المان و أبناء الجالية البحرانية في ألمانيا و قد تم تغطيةالندوة تغطبة خاصة من صحيفة دوتش فيلية الالمانية .

‎‏┌Ι ρῑς ↓

‎‏└ ( https://goo.gl/GLUJ1X ) (59)