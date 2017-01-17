أ حمد رضي (إعلامي):

مداخلة صوتية مع قناة الاتجاه الفضائية حول أحداث البحرين الأخيرة

الثلاثاء 17/1/2017

ما يؤسف له أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ.. الوضع المحلي في البحرين بالنظر إلى الوضع الإقليمي الخليجي والعربي وضع جداً معقد. منذ قيام النظام البحريني بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص ضد 3 شبان وهم (سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس) مساء الأحد الماضي، وذلك بسبب ما يدعيّه النظام من استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه قبل عام (تصحيح: 3 مارس 2014) بعبوة متفجرة مما نجم عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن.

حادثة الإعدام فجرت الأوضاع وكشفت العديد من الملفات.. ونحن كشعب أو معارضة أو مواطنين لا زلنا في حالة حزن شديد وصدمة كبيرة بسبب هذا الفعل الذي يفتقد لشروط العدالة والمحاكمة العادلة، فالحكم جاء بشكل مفاجئ وبدون حضور المحامي أو عوائل المتهمين وتم دفن الشهداء بدون مراعاة لمشاعر عوائلهم في مقبرة يختارها النظام بعيداً عن مناطق عوائل الشهداء وسط مظاهر غير لائقة إنسانياً من قبل رجال الأمن الذين أبدوا الشماتة والفرح.

حادثة الإعدام هي رد مباشر من النظام البحريني الحاكم ضد شعب مسالم أعزل يطالب بحقوقه وحرياته الأساسية.. هذا الشعب قدم العديد من التضحيات طوال مراحل التاريخ السياسي، وأثبت للعالم كله وعيّه الحضاري وفكره السلمي وانفتاحه على العالم.. هذه الحادثة صدمة كبيرة لشعب البحرين، وهي بمثابة جريمة قتل خارج القانون يحاكم عليها القانون الدولي ومخالفة لديننا الإسلامي وقيمنا الإنسانية.

نحن الآن في حالة حداد شامل والحياة تقريباً غير طبيعية وحالة استنفار أمني كبير في الشارع البحريني، وردود الفعل المحلية لا زالت كبيرة وتتفاعل في كل لحظة.. وتتواصل من منظمات حقوقية وجمعيات السياسية طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن للآسف ملك البحرين تجاهل كل هذه النداءات وقام بتنفيذ حكم الإعدام وبدعم من السعودية والإمارات التي أرسلت جيوشها وجنودها.

جماهير شعب البحرين لا زالت تعيش حالة الغضب، وتعبر عن غضبها بمسيرات احتجاج وغضب حتى الان. ما حدث في البحرين خلال هذا اليومين يكشف لنا هشاشة النظام الحاكم في تعامله الأمني العنيف مع المعارضة السياسية ورفضه لكل الحلول التي قدمتها المعارضة بشأن تأسيس دولة القانون والمواطنة.

أيضاً نحن كمواطنين نلوم الإعلام الخليجي والمثقفين العرب والأنظمة الكبرى كأمريكا وبريطانيا التي تدعم النظام عسكرياً وأمنياً.. نلوم كل هؤلاء الصامتين سلباً عن معاناة شعبنا والانتهاكات الحقوقية المتواصلة.. نلوم هؤلاء لأنهم لم يقفوا معنا ألا القليل كشعب يطالب بحياة كريمة ودولة قانون يكون المواطن فيها هو الإساس.

https://www.instagram.com/p/BPXmgH6g3J9/ (11)