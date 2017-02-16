للتذكير فقط

((مجزرة يوم الخميس الدامي))

في مثل هذا اليوم ومازال شعب البحرين يتذكر يوم الخميس الدامي 17-2-2011 وبعد مضي 6 سنوات وفي اول مجزة بشعة تمت في تاريخ البحرين بمقتل 5 شهداء من خيرة ابناء البحرين وعشرات من الجرحى

1- الشهيد علي خضير

2- الشهيد محمود ابوتاكي

3- الشهيد علي احمد المؤمن

4-الشهيد الحاج عيسى عبد الحسن

5- وبعدها بقتل الشهيد عبد الرضا ابوحميد برصاص الجيش

فبعد انطﻻق ثورة 14فبراير 2011 وبعد مقتل الشهيدين

1-الشهيد علي المشيمع

2-والشهيد فاضل المتروك رحمهم الله وكان بتاريخ 14و 15فبراير سنة2011

خرج علينا رأس السلطة في وسائل اﻻعﻻم الرسمي معبرا بالحزن واﻻسى وعن مقتل الشهيدين بالخطأ واوكل لهم لجنة تقصي الحقائق براسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض ووجه دعوة بالسماح باﻻعتصام الى كافة المواطنين في دوار اللؤلؤة ولمدة ثﻻثة أيام

ولكن باليوم الثاني تفاجئ شعب البحرين بالهجوم الغادر المفاجئ على المعتصمين في دوار اللؤلؤة في ساعة فجر الخميس وقتل فيها كوكبه من خيرة ابناء البحرين وجرح العشرات من المواطنين وايضا منعت اﻻسعافات لنقل الجرحى وحوصر الدوار ونزل الجيش البحريني لمنع المعتصمين من الدخول الى الدوار ثانية كما وقد تورط الجيش في مقتل الشهيد الحاج عبد الرضا ابوحميد مما اثار غضب الشعب في رفع شعار ((ياللعجب ياللعجب الجيش يقتل الشعب)) ومن ثم قال الشعب كلمتة أﻻخيرة (( من بعد الخميس انهينا الكﻻم الشعب يريد إسقاط النظام))

وما زال شعب البحرين يتساءل ويقول عن هذه الجريمة البشعة النكراء ومن ورائها ولماذا تم التستر عليها واصبحت القضية مبهمةوكيف تحصل جريمة بهذه البشاعة والقسوة ويغلق ملف القضية وتصبح ضد مجهول اين المجتمع الدولي عنها واين القضاء البحريني منها لماذ ﻻيكشف اسم من اعطى اﻻوامر بهاجمة المعتصمين بالدوار ولماذا تم التستر على أسماء القتلة وعدم محاسبتهم لقد مضت 6 سنوات والى اليوم والقضية مبهمه ومعلقة

والسؤال المطروح من هو المسؤول ؟

ولماذا يتم استهداف عوائل وتلفيق التهم لهم ووضعهم بالسجون ؟

انشر تضامن مع عوائل شهداء الخميس الدامي (15)