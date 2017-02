أكدت عائلة الشهيد عبد الله العجوز اصابته بطلق ناري بعد تصفيته من قبل القوات الامنية لنظام البحرين.

العالم – العالم الاسلامي

وقالت عائلة الشهيد العجوز انه اصيب بطلق ناري في رأسه وصدره بعد اعتقاله من قبل مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء عمليات دهم غير قانونية طالت منازل منطقة النويدرات صباح الاثنين 20 فبراير/شباط 2017.

وأوضحت عمة الشهيد في حديث لموقع قناة اللؤلؤة أن وزارة الداخلية اجبرت العائلة على تشييعه صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير/شباط، وأن التقرير الطبي ذكر ان الشهيد توفي نتيجة سقوطه من مبنى على ارتفاع 3 طوابق مشددةً على ان موقع سقوط الشهيد لا يحتوي مبنى بهذا الإرتفاع.

وكان الأهالي قد كشفوا عن بقعة دم كبيرة حاولت مليشيات الداخلية تغطيتها بالرمل لإخفاء جريمة تصفية الشاب وقتله خارج إطار القانون، علماً بأنه كان مطارداً على خلفيات قضايا سياسية.

ويرفع الشهيد العجوز البالغ من العمر 21 عاماً عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 7 شهداء.

المصدر: اللؤلؤة

