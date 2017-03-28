م اذا عن مسلحي هجوم الدراز، أهم من الخلايا أيضا؟

تتكاثر الخلايا “الإرهابية” في البحرين، ولا تنفكّ الداخلية عن اعلان اصطيادها لكل خلية تتكوّن بحسب زعمها ولا يكون تدريبها إلا في إيران، لتضم إليها العراق ساعة وأخرى حزب الله في لبنان أو كلاهما معا، ويبدو أن البحرين أصبحت أرضا صالحة لتفريخ الخلايا “الإرهابية”، وكم من خلية نحن في انتظار ظهورها؟

ولنا أن نتساءل هنا، ما الذي جعل هذه الخلايا تظهر فجأة؟

ولماذا هي تستخدم السلاح؟

ولِمَ لا يمكن الانتهاء من بروز خلية تلو أخرى؟

لا يسع المرء إلا أن يربط بروز الخلايا بالثورة الداعية للإصلاح والديمقراطية والعدالة والمساواة والمطالبة بالحقوق منذ انطلاقتها منتمية إلى الربيع العربي الذي أسقط ديكتاتورا تلو آخر في عام ٢٠١١، كانت البحرين في مد وجزر في السيطرة على ساحة الحراك السياسي، فمرة تكون الغلبة للجماهير في دوار اللؤلؤة، وأخرى للسلطة بجيشها وشرطتها، حتى إذا دخلت قوات درع الجزيرة استطاعت أن تفرض سيطرتها على الدوار مانعة الجمهور من إمكانية الرجوع الدوار مجددا كما فعلت أكثر من مرة، وبعد فترة لم تنفع معها قوات درع الجزيرة في اخماد الثورة، نحت السلطة منحى آخر تدّعي فيه قبضها على خلايا “إرهابية” كانت قد تدربت على استخدام السلاح في إيران، وإيران هي المشكلة دائماً.

كلّ الخلايا “الإرهابية” تدرّبت على استخدام السلاح، لكن أحدا من تلك الخلايا لم يقم باستخدامه إلا مسلحو هجوم الدراز، ولم يصنّفوا على أنّهم إرهابيون أو يضمّوا كخلية إرهابية من تلك الخلايا المقبوض عليها، ولم تستنفر الداخلية للقبض رغم تصريحها عن الحادث الذي وقع حينها، وحيث أنّها تنصلت من مسلحي الهجوم على المعتصمين في الدراز فإنّ عليها أن تبرر للشعب عن عدم تحريكها ساكنا والقبض على أولئك المسلحين الذين يشكلون خطرا بلا ريب على أمن الوطن والمواطن، والداخلية بتنكرها لانتساب المسلحين لها فإنّ ذلك يعني أنّهم إرهابيون ويجب القبض عليهم كما قبضت على غيرهم من الخلايا “الإرهابية”، حيث أنّ ذلك من مهامها الرئيسية التي أثبتت جدارتها طوال ستّ سنين، وتكفي هذه المدة لتكون الداخلية صاحبة خبرة تصدرها للآخرين وتدربهم على اصطياد الخلايا الإرهابية، وهي جديرة وقادرة بلا شكّ في اصتياد “بعض مسلحين” اشتبكوا مع معتصمين في الدراز وأوقعوا أحدهم مصابا برصاصة ليلقى حتفه بعد حين، إلا إذا هي تنازلت عن إنكارها وتراجعت عما صرحت لتقرّ أن أولئك المسلحين هم من قواتها كما تفاخر بهم النائب السابق محمد خالد، ووصف ما قاموا به بالعمل البطولي.

اليوم أنا كمواطن أطالب الداخلية بالقبض على مسلحي هجوم الدراز لأنهم يشكلون خطرا على أمن الوطن، ولأنهم أكبر خطر على حياة المواطنين حيث قتلوا واحدا منا ظلما وعدوانا، كما أطالب السلطة بتفسير أسباب نشوء العديد من الخلايا “الإرهابية”، وأن تضعنا كمواطنين في الصورة التي تطمئننا في إزالة مسببات تكوّن الخلايا وبروزها على الساحة، وأن تكشف لنا عن أسباب فشل خططها الأمنية التي استطاعت تلك الخلايا أن تخرقها وتوصل السلاح للداخل وتهدد به أمن الوطن وذلك ما اقرّته الداخلية، وما هي الحلول الأمنية التي يمكن من خلالها منع ادخال السلاح وتهديد أمن الوطن والحفاظ على استقراره وسلامة المواطنين؟ لا يمكن أن يهدأ لنا بال ونحن نشعر أننا في خطر دائم، وعلى السلطة أن تجيب. (48)