لندن- اعتصام ووقفة تضامنية لدعم الشيخ عيسى القاسم*
بدعوة وتنظيم تكتل المعارضة البحرانية في المملكة المتحدة، أُقيم في لندن في ساحة مآربل آرتش، يوم الاحد ٣٠ نيسان/ ابريل ٢٠١٧، إعتصام تضامني ومهرجان خطابي عن أحداث البحرين حيث أن نظام ال خليفة قد صعّد في الأسابيع الأخيرة تعدياته وغطرسته على شعب البحرين وعلى كبار قادته وعلى الخصوص التعدي على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وقد القيت عدة كلمات تضامنية بالمناسبة باللغتين العربية والانكليزية، من بينها كلمة للشيخ حسن التريكي إمام مسجد مؤسسة دار الاسلام في لندن، وكلمة للشيخ زكي العلوي ممثل الكورد الفيلية في لندن، وكلمة للاستاذ مسعود شجرة ، ممثل المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان، وكلمة للدكتور احمد الزين ممثل الجمعية الثقافية اللبنانية في بريطانيا، وكلمة للسيد إحسان الحكيم ممثل المجلس الاعلى العراقي، وكلمة للناشط الانكليزي ديفيد بينز، وكلمة “منظمة اوقفوا الحرب ” البريطانية ، وكلمات لمنظمات حقوق الانسان في المملكة المتحدة..
وقد تمت التغطية الاعلامية من قبل الاعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية العربية والاجنبية.. (87)