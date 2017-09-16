سواء نجحت الدعوة لهبة عارمة في الجزيرة العربية يوم 15 سبتمبر ام لم تنجح فانها تعبر عن حالة توتر غير مسبوقة من شأنها ان تتوسع بمرور الوقت. وربما لا تكون الدعوة نفسها مؤشرا للتوتر، ولكن ما اضفى عليها اهمية انها انطلقت بعد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من علماء الدين والناشطين وافرادا من العائلة السعودية نفسها. ويتضح يوما بعد آخر ان الانقلاب الابيض الذي قام به محمد بن سلمان وأزاح به ابن عمه محمد بن نايف عن ولاية العهد أحدث شرخا عميقا في البيت السعودي نفسه وربما أدى الى تشجيع الآخرين على التوثب ضده. ولقد اتضح في الايام الاخيرة ان الوضع السعودي مرشح للمزيد من التوتر، وليس مستحيلا ان تحدث تفاعلات متسلسلة تساهم في سقوط البيت السعودي في نهاية المطاف. وهنا يجدر الاشارة الى عدد من الحقائق:

الاولى: ان ولي العهد الشاب وسياساته ورعونته من اسباب تفاقم الامور ضده وتبلور مواقف ضده على العديد من الصعدان. فالشاب لم يكن قويا بنفسه وانما استمد قوته من طبيعة الحكم القبلي التوارثي. ولم يستمد قوته من أسانيد قانونية او شعبية، بل من قوة السلطة. وفي النظام الديمقراطي فان هذه القوة موجهة لخدمة النظام والشعب، اما في انظمة الاستبداد فان امكانات الدولة تستغل لخدمة الحاكم الديكتاتور. وتدريجيا ينجم عن ذلك شعور عميق لدى الجماهير بالظلامة والرغبة في استرداد الحق والكرامة. وهذا ما يحدث في السعودية. فولي العهد لا يمثل شيئا خارقا للعادة وليس من حقه الاستئثار بالسلطة وتوجيهها بما يخدم مصلحته الشخصية. فقد تجاهل الاعراف المعمول بها في دائرة الحكم وتسلق الى ذروة الهرم خارج المعمول به من عادات او تقاليد او اعراف.

الثانية: ان رهاناته على اختلاق قوة شخصية متميز عن غيره لم تنجح. فقد اعتقد ان حربه على اليمن ستؤدي لسحق ذلك البلد الامر الذي سيمنحه شخصية اعتبارية متميزة توفر له سلطة سياسية متينة. ولكن اخفاق القوات السعودية في سحق الشعب اليمني وانتقال المعارك الى مناطق داخل السعودية نفسها، وتصاعد اعداد ضحايا الحرب، كل ذلك ادى الى تراجع شعبيته وتعمق شعوره بالمأزق. فاليمن صامد وقواته تتقهقر تدريجيا، الامر الذي اضعف هيبة الآلة العسكرية السعودية، وكشفها امام الآخرين.