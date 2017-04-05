ل جنة دعم الصحفيين تستنكر الاعتداء على مصور “وكالة الألمانية للأنباء” في البحرين مازن مهدي

أُصيب مصور ومراسل الوكالة الألمانية للأنباء (د ب أ)، مازن مهدي، في يده اليسرى، وذلك نهار الجمعة الواقع في 25 آذار 2017، بواسطة قنبلة غاز مسيلة للدموع، أطلقتها الشرطة البحرينية وذلك إثر مواجهة جرت بينها وبين محتجين. وكان المصور مازن يقوم بتغطية فعاليات الجنازة حين تلقى الضربة على يده، في بلدة كرباباد، البحرين.

وعليه، أصدرت لجنة دعم الصحفيين البيان التالي:

إصابة مصور وكالة الألمانية للأنباء، مازن مهدي، يثير قلق اللجنة حول التدابير الأمنية المتخذة من قبل الحكومة البحرينية حيال تأمين بيئة آمنة ومؤاتية للعمل الصحفي، وذلك وفق القرار المتعلق بسلامة الصحفيين A/HRC/33/L6 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته العادية الأخيرة.

لذلك تكرر اللجنة بمطالبة الحكومية البحرينية بتطبيق القرارات الدولية و المواثيق المرعية الإجراء فيما يتعلق بأمن الصحفيين وحمايتهم من أي اعتداء، كما تطالب بمحاكمة المعتدين على الطاقم الإعلامي، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناجمة جراء الاعتداء. كما وتطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضايا الصحفيين في مناطق النزاع، لاسيما في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، والسهر على تطبيق القوانين الضامنة لأمن وسلامة الصحفيين.

معًا لتأمين بيئة صحفية آمنة

لجنة دعم الصحفيين

بيروت 4 نيسان 2017 (63)