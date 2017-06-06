تدين لجنة دعم الصحفيين قرار الحكومة البحرينية بوقف إصدار صحيفة الوسط المستقلة لأجل غير مسمى، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مهلة أقل من سنة. وكانت السلطات قد أوقفت النسخة الإلكترونية للصحيفة لعدة أيام في كانون الثاني/نوفمبر بعد اتهامها بـ”نشر الشقاق في المجتمع والإضرار بالوحدة القومية”. كما أوقفت الصحيفة يومين في آب/أغسطس 2015 بتهم مشابهة.
وصرحت الحكومة البحرينية أنّ سبب التوقيف جاء بسبب مقال يتناول الإحتجاجات القائمة في المغرب، و وصفت الحكومة البحرينية هذا المقال بالـ”المسيء لإحدى الدول العربية الشقيقة”، بالإضافة إلى اتهامها بنشر و بث ما يثير الفرقة، و هو ما يخالف بشكل جلي البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.
إنّ هذه الاعتداءات المستمرة على حرية الصحافة والإعلام والإقفال المتكرر للصحيفة دون سبب قانوني واضح وتحت تهم زائفة وغير محقة في البحرين ما هي إلا محاولات لإسكات صوت الحرية، واستمرار لنهج التعتيم الإعلامي وكتم الأفواه الحرة.
ندعو كافة المنظمات المعنية للتحرك في المحافل الدولية للضغط على الحكومة البحرينية وإلزامها بالوفاء بتعهداتها باحترام حرية الرأي والتعبير ومهنة الصحافة، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد من ممارسات الحكومة من إقفال واعتقال والتعدي على الصحفيين والنشطاء الإعلاميين لاسيما النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي، كما نطالب بتأمين بيئة آمنة و مؤاتية للعمل الصحفي وضمان الحماية والأمان للصحفيين في البحرين.
حرية الرأي والتعبير حق مشروع
لجنة دعم الصحفيين – البحرين
٦ حزيران/يونيو 2017 (66)