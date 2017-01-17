لا يتوانى آل خليفة عن ارتكاب الجرائم تلو الأخرى في حق خيرة من أبناء هذا الشعب الصابر المظلوم

لا يتوانى آل خليفة عن ارتكاب الجرائم تلو الأخرى في حق خيرة من أبناء هذا الشعب الصابر المظلوم

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لا يسعنا ذكرها كلها .. يكفي التذكير أنه

بالأمس القريب ذبح عناصر حماية الموكب الخليفي الشهيدة فخرية على قارعة الطريق وقام الخليفيون بعد ذلك باتهام عدد من شباب القرية المجاورة لموقع هذه الجريمة بانهم من فعلوها واقتادوهم لمراكز التعذيب وأزهقوا روحاً أخرى بريئة (الشهيد حسن الحايكي) تحت التعذيب. وها هم اليوم يقدموا على اعدام ثلاثة من خيرة شباننا .

ما اللذي سيردعهم لارتكاب المزيد ؟!! .. لا شيء يردعهم . ارواحنا رخيصة عندهم ودماؤنا كالماء . نحن كالحشرات عندهم ، فيحاولون خنقنا بالمبيدات (الغازات السامة ) ، ونحن كالصراصير فيعمدون الى دهنا تحت مركباتهم ، ونحن عندهم كحيوانات أو طيور الصيد فيستعملون لقنصنا بندقيات الشوزن للاستمتاع برحلة الصيد . نحن ايضا طريقة لا كتساب رضى وود الرفيق آل مكتوم عندما يزعل عليهم يقولون لهم بنعدم جم واحد علشان خاطركم بس وما يصير خاطركم الا طيب !!

لكن نحن من جنا على نفسه ( من جعل نفسه سبوس لعبت به الدجاج ) .. نحن نستطيع فقط أن نمنع الفقارى من أن يفتحوا دكاكينهم الصغيرة في داخل قرانا.

لكن نحن لن نتخلى عن دعم مشاريعهم الخليفيةودعم مؤسساتهم التجارية ابدا ومهما حصل .

سنظل على الرغم من ذلك وعلى الرغم من جرائمهم المتوالية والمستمرة نرتاد معرض الكتاب ومعرض الخريف وبقية المعارض بل والبعض يشاركون بتجارتهم فيها واللتي تدر ارباحا ضخمة على آل خليفة .. لا يمكننا ابداً مقاطعة ساحل خليفة بن سلمان .. لا يمكننا ابدا من مقاطعة المجمعات التجارية ومناطق الترفيه والسياحة واللتي تدر أرباحا طائلة على العدو الخليفي .. لا يمكننا ان نقاطع الفورميلا ون والتي يعود ربحها عليهم ايضا وغيرها وغيرها من المشاريع والاماكن الكثيرة اللتي نرتادها .

اذا لم نتمكن من التحرر من التعاطي معهم

اذا لم نتمكن من عدم التفاعل مع احتفالات ذكرى احتلالهم لبلدنا واللتي تسمى ب (العيد الوطني) .

اذا لم نتمكن من التخلي عن ارتياد مشاريعهم الترفيهية.

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اذاً نحن من قدمنا لهم فلذات أكبادنا على طبق من ذهب ليذبحوا على ايديهم

لقد اوصى الشهيد عباس مرهون على لسان أمه : دماؤنا ليست رخيصة

فهل سنبيع دماؤهم في معرض الخريف واللذي سيقام قريباً ؟

اذا كنا سنفعل ذلك .. نحن لا نستحق ان يراق من أجلنا قطرة دماء واحدة

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