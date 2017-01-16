*لإقامة دولة العدالة لابد من هدم دولة الطاغوت* ..

بعد مقتل الامام الحسين تقريبا انتهى كل شيء بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام ، فقد قتل الطاغوت من قتله منهم وأخذ الباقين منهم الى الأسر بما فيهم الأطفال والنساء .. واحتفلت دولة الطاغوت بالنصر ..

لكن المعركة لم تنته هنا وأهل البيت كانوا اكثر حكمة ولذلك عملوا على تثبيت التوحيد وكانت لغة خطابهم لغة المنتصر بمبادئه وقيمه تلخصها عبارة ما رأيت إلا جميلا … ولذلك انتصرت تلك المبادىء وانتهت دولة آل سفيان ..

إن أهل البيت عليهم السلام لم يروا عقابا على مقتل الإمام الحسين بأقل من اسقاط دولة الطاغوت المتمثّلة في بني امية ، ولم يذهبوا بحركتهم عمليا خلف اشخاص واستهدافهم بشكل شخصي او شرطي مهما اقترفت أيديهم بشكل مباشر من جرائم بل ذهبوا الى اسقاط كل نظام الطاغوت وهدم كل دولته .. وكانت معركة بين القيم ..

ومن هذا المنطلق وفي البحرين لابد ان يكون الطموح الاسقاط ولكن ليس فقط للطاغية وأنما لكل نظامه المتسلط والفاسد .. وفِي سياق المعركة بين قيم الحق والباطل ..

إن الجرائم التي يقترفها طاغية البحرين إنما ينفذها نظامه الديكتاتوري ولا يقوم بها بشخصه فمن الخطأ أن نتطلع إلى اسقاطه دون اسقاط كل دولته المتسلطة والمستبدة ..

كما أن هذه الجرائم التي أقترفها الطاغية حمد إنما ارتكتبها كل العائلة الظالمة المدعوة بآل خليفة فهي الحاضنة الأساسية ولأجلها ومن أجل رفاهها تُستباح الحرمات وتسفك الدماء ..

لابد ان ننقل ثقافة الاسقاط بهذا المعنى الشامل جيلا بعد جيل ونتجنب التجزئة حتى تحقيق الإسقاط الشامل لدولتهم ونظامهم الذي أذاق الشعب الأمرين من الذل والهوان وسفك الدماء …

لابد ان نحول جريمة آل خليفة في سفك الدماء الى مفتاح نصر كبير لإرادة الأمة في التخلص من دولة الظلم وإنعدام العدالة وإلى هزيمة ساحقة لنظام امتهن أساليب قطاع الطرق والعصابات في المجابهة وابتعد كليا عن المنازلة بالأدوات السياسية ..

القضية لم تنته لان هناك اخرين معرضون للقتل خارج القانون .. والأخير غير موجود اطلاقا فهناك عائلة حاكمة مستأثرة بالسلطة وتتصرف كعصابة وبعقلية قطاع طرق تمتهن القتل جميع اشكال التنكيل وبث الرعب من أجل السلطة ..

لابد ان يبقى موضوع قتل الشهداء المغدورين ساخنا وأن نعيده ملايين المرات وأن لا نمل او نتعب من تكراره والحديث فيه..

ولابد في طريق اسقاط دولة ونظام آل خليفة ان نثبت عبادة الله لانها بشكل طبيعي ضد عبادة الطاغوت فدين الله يأبى الخنوع والخضوع لللطاغوت ويرفض منطق الإستسلام له …

وختاما لابد من تعزيز ثقافة النصر والقدرة على هزيمة دولة الطاغوت مهما وأن الوظيفة والتكليف الأخلاقي هو الإصطفاف إلى جبهة الحق أولا وأخيرا ..

*الدكتور راشد الراشد* (10)