*كفاح من أجل التغيير وكفاح من أجل إثبات وجهات نظر*

البعض في ثورتنا يكافح ويكون حيث يجب أن يكون الدفاع عن الحرية والكرامة والعرض مسترخصا دماؤه في سبيل العزة والكرامة والبعض الآخر لا يهمه سوى اثبات وجهات النظر ..

وهذا البعض الآخر لا يهمه من الوقائع التي تحدث على الأرض سوى اثبات وجهات النظر فإذا انتفض الأحرار انتفض هو لا ليشاركهم الرجولة والمروءة والنزول في الميدان وانما انتفاضته لإثبات وجهة نظر ..

البعض لا تثور ثائرته الا في معارك اثبات وجهات النظر .. ولا يهمه من كل ما يجري سوى اثبات إن فلان الزعيم والقائد والأسطورة .. ولا يهم إن كان هذا الزعيم والقائد والأسطورة يمارس الزعامة والقيادة ..

في ثورتنا مكافحون من طراز فريد لا تسمع لهم صوتا ولا نزالا الا لإثبات وجهة نظر ، فعندما ينزل الميدانيون الساحة ويملأونها لمقارعة المرتزقة ينطلق كفاحهم وتعلوا اصواتهم بالسلمية ويكون جهادهم الذي يريح ضمائرهم اثبات وجهة نظرهم ..

هم لا ينزلون الساحة بمشروع يمثل وجهة نظرهم وانما يدقون الطبول للحرب نظريا امام رؤية الآخر .. ويطلبون منه أن يتنازل عن قناعاته وما يتبناه لينفذ ما يحاولوا ان يثبتوه كوجهة نظر .. فهم يكافحون على جبهة اثبات وجهة النظر وليسوا كمعنين عن النزول بها الى الميدان ..

الثوريون يتبنون رؤية ولكن يسبقهم حضورهم على الأرض ولا يفرون .. اما مجاهدوا اثبات وجهات النظر فكل معاركهم كلامية .. ولا يحدثوا أنفسهم بالنزول من برج التنظير الى ميدان التنفيذ والعمل ..

لا يختلف الثوريون مع من اتخذوا من معركة اثبات وجهات النظر في أصل الرؤية بمقدار ما يتمنون على مجاهديها النزول بها في الميدان كبرامج وخطط عملية ..

السلمية مثالا تحتاج الى كفاح وجهاد آخر غير القائم عندنا .. وهي في الأصل ليست مجرد معركة كلامية بل انها معركة في مكان آخر تتطلب ما تتطلب من الحضور والعطاء والتضحية .. وهي طريق مقاومة ومجابهة وليس ترف فكري نريح بها ضمائرنا …

يا من اخترتم أن تجلسوا على منابر اثبات وجهات النظر اوضاعنا تتطلب نزولكم من عرش التنظير الى سوح المجابهة والمقارعة وبالرؤية التي تشغلون انفسكم بإقناع العالم بها ..

دع ممارساتكم على الأرض هي التي تقول بالنيابة عنكم وتثبت سلامة رؤيتكم ..

لا يحتاج القائد المتصدي لألقاب تزجوها عليه بمناسبة او بدونها ولا يحتاج الزعيم الحق لمثل هذه التوصيفات على الورق ..

فالقيادة والزعامة هو مشروع تصدي ومشروع عمل وليس قضية لقب مجرد ..

كما أن آخر ما تحتاجه قضية التغيير معركة اثبات وجهة نظر انما تحتاج الى خطط وبرامج عملية على الأرض ..

اذا كنت غير مستعد للنزول بنظريتك على الأرض وليست لديك القدرة على تحمل مسؤولية ترجمتها على أرض الواقع فلا تطلب من غيرك تبنيها فهي فاشلة عندك فكيف تريد لها أن تنجح مع غيرك … فقضية التغيير أكبر من أن تحققها المعارك الكلامية وتوزيع الألقاب ..

*عوسجة الهملي* (6)