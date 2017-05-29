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كبار العلماء يلتقون بأية الله قاسم لأول مره بعد مجزرة الدراز

IMG_0463 ‏عاجل بعد مرور 7 ايام على #مجزرة_الدراز الان كبار العلماء يلتقون بالقائد #آية_الله_قاسم في منزله المحاصر مع وصول تعزيزات حول المنزل. #البحرين https://instagram.com/p/BUtWDg3A8yE/ (78)

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