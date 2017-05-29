كبار العلماء يلتقون بأية الله قاسم لأول مره بعد مجزرة الدراز عاجل بعد مرور 7 ايام على #مجزرة_الدراز الان كبار العلماء يلتقون بالقائد #آية_الله_قاسم في منزله المحاصر مع وصول تعزيزات حول المنزل. #البحرين https://instagram.com/p/BUtWDg3A8yE/ (78) شاركها مقالات ذات صلة القوات الخليفية تطلق داخل بيوت الامنين admin 2017-05-29 سياسيون ومثقفون عرب يتضامنون مع «الشعب العربي في البحرين» admin 2017-05-29 بيان لـ 120 سياسياً ومثقفاً عربياً يعلنون تضامنهم مع الشعب البحريني admin 2017-05-29 تجمع أمام مقر الاتحاد اﻷوربي admin 2017-05-29