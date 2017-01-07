كاتب مصري: عاهر البحرين يدعوا اشقاءه الصهاينة للاحتفال بهدم المسجد الاقصى في المنامة

السبت , 7 يناير 2017 مقالات

قال الكاتب المصري الشحات شتا في مقال منشور على “شبكة ايجي فويس” ما نصه: “في تقرير متلفز دعا عاهر البحرين حمد ال خليفة حركة حباد الإرهابية الصهيونية الى الإحتفال بهدم المسجد الأقصى في البحرين وهذا يؤكد اقتراب هدم الصهاينة للمسجد الاقصى ودعوة العاهر البحريني هي مجرد تحريض ومجاملة للصهاينة فهو قد علم من اسياده الصهاينة بقرب هدم المسجد الاقصى وكي يرضوا عنه ويواصلوا ابقاءه على عرش البحرين طلب منهم الاحتفال بهدم المسجد الاقصي في المنامة.

و اضاف الكاتب “انه بهذه الدعوة والاحتفال يرد عاهر البحرين الجميل للصهاينة لانهم منعوا جميع وسائل الاعلام العالمية والعربية التابعة لهم من نقل ثورة البحرين في الاعلام العالمي والعربي وقامت وسائل الاعلام العالمية والعربية الموجهة من الصهيونية العالمية بالتعتيم الكامل على جرائم عصابة ال خليفة ضد شعب البحرين الذي قام بثورة شعبية للمطالبة بحقوقه و ما كان من عاهر البحرين الا ان استعان بجيش الاحتلال السعودي لمساندته في قمع ثورة الشعب البحريني وقد استجابت عصابة ال سعود اليهود ال مردخاي لطلب عصابة ال خليفة وارسلت الجيش لقمع ثورة البحرين خوفا من انتقال الثورة الى الحجاز”.

و اشار الكاتب المصري الى أن “95 في المائة من الشعب البحريني لايريدون ما أسماهم بعصابة ال خليفة لكن العالم خذل ثورة البحرين وهذا جعل عصابة ال خليفة تجلب المرتزقة من جميع انحاء العالم وتمنحهم الجنسية البحرينية فيما تسحب الجنسية من شعب البحرين صاحب الارض”.

و رأى الكاتب ان “البحرين المستعمرة البريطانية السابقة تحولت لمستعمرة امريكية ثم طلبت النجدة من عصابة ال سعورد لتصبح مستعمرة سعودية وامريكية ثم جلبت القواعد البريطانية مرة اخرى لتصبح مستعمرة بريطانية وسعودية وامريكية واخيرا جلبت عصابة ال خليفة القواعد الاسرائيلية على ارض البحرين لتصبح البحرين مستعمرة اسرائيلية امريكية بريطانية سعودية”.

و تساءل في نهاية مقاله عن حقوق الشعب البحريني الضائعة بقوله “ماذا عن حقوق الشعب البحريني وهل وظيفة القواعد الامريكية والبريطانية والاسرائيلية والسعودية هي حماية عصابة ال خليفة فقط, أم ان هناك امور اخرى نجهلها؟؟”. (10)