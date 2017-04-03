المنامة – البحرين اليوم

تتواصل الشكاوى من داخل سجن جو المركزى في البحرين من استمرار قوات السجن في التعذيب الممنهج ضد السجناء انتقاماً من نشر كتاب (زفرات) الذي وثق شهادات وإفادات أكثر من ٧٠ سجينا حول أحداث السجن في مارس من العام ٢٠١٥م.

وأوضحت المصادر من داخل السجن، اليوم الأحد الثاني من أبريل ٢٠١١م، بأن القوات استهدفت السجناء بكل وسائل التعذيب، وعمدت إلى نقل السجناء في مبنى ١٠ إلى مبنى آخر، في حين وصفت المصادر التعذيب الجاري بأنه شبيه بما كان في أيام الطواريء من العام ٢٠١١م. وأضاف السجناء بأن عددا من قوات المرتزقة الذين كشف عنهم الكتاب؛ هم من الذين لازالوا يواصلون تعذيبهم، ومن بينهم المرتزق المعروف المدعو (رضوان).

وتتعمد القوات استقبال النزلاء الجُدد في سجن جو بالإهانات ووجبات الضرب على مختلف أنحاء الجسم.

وقال ناشطون بأن “انتقام القوات الخليفية المركز من السجناء بسبب إفاداتهم التي سجّلوها في الكتاب؛ يدل على صدور أوامر عليا من النظام والأجهزة القمعية لترهيب السجناء وأهاليهم ومنعهم من الكشف عن الانتهاكات والجرائم المتواصلة داخل السجن”.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن مسلسل التضييق وسوء المعاملة تصاعد منذ ٣ أشهر، وطالت قيادات الثورة المعتقلين الذين يُعانون من حرمان منظم ومقصود من حق العلاج.

إلى ذلك، أكد السجناء من جديد احتفاءهم بصدور كتاب (زفرات)، الذي صدر في مارس الماصي، ووجهوا نداءا إلى الجهات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الجارية عليهم، مشددين في الوقت نفسه على “صمودهم وأن سياسات المضايقة والانتقام لن تثنيهم عن مقاومة الانتهاكات، بما في ذلك كشفها للرأي العام وملاحقة الجلادين والتشهير بهم في الخارج، إلى أن ينالوا العقاب والحساب العادل”. (60)