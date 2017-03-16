قاسمي: إتهام إيران بدعم الإرهاب إتهام كاذب وسياسي بامتياز

-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الإتهامات الأخيرة التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لإيران معتبراً أن إتهام إيران بدعم الإرهاب هو إتهام كاذب وسياسي بامتياز.

وفي تصريح له اليوم السبت أشار قاسمي إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي تزامن مع الحظر الذي فرضته واشنطن على الاثنين من الناشطين السياسيين البحرينيين معتبراً أن الإتهامات التي وجهت إلى إيران كاذبة ولا أساس لها.

ولفت إلى أننا نتوقع من الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان أن لا تقف إلى جانب الأنظمة المستبدة والمنتهكة لحقوق الإنسان وأن لا تسوق اتهامات كاذبة لدول أخرى من أجل تحقيق بعض المصالح الضيقة والآنية.

وقال: كما ينبغي أن لا نعجب من الحكومات التي لا تثق بالغالبية العظمى من شعبها وتقوم بقمعها باستمرار أن تعتمد على تحقيق أمنها على القوى الخارجية بدل شعبها.

وقال قاسمي إن إيران على دراية بالأسباب التي دفعت إلى توجيه هذه الإتهامات الواهية لها والتي هي إتهامات سياسية بامتياز مؤكداً أن إيران وبالرغم الدعاية غير الصحيحة التي تمارس ضدها والإتهامات السيئة التي توجه لها إلا إنها ستواصل سياسة التعاون من أجل مكافحة واجتثاث الإرهاب بأي شكل كان وفي أي مكان وخاصة في هذه المنطقة الحساسة. (78)