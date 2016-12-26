قائمة العار والتطبيع مع الصهاينة ،،

البحرين

ديسمبر 2016

المشاركون في حفل استقبال الوفد الصهيوني بمنزل نبيل اجور بمنطقة الجنبية.

- نبيل اجور – رجل أعمال صاحب المجلس وصاحب الدعوة عضو غرفة التجارة الامريكية البحرينية.

- أحمد اجور – رجل اعمال و اخ صاحب المجلس الاكبر.

- طارق اجور – رجل اعمال و الأخ الاصغر لصاحب المجلس نبيل اجور.

-نبيل الحمر – وزير الاعلام الاسبق والمستشار في الديوان الملكي بدرجة وزير واخ وزير الاسكان باسم الحمر واخ رئيس تحرير صحيفة الايام نجيب الحمر .

- خالد الزياني – النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين واخ وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.

- حامد الزياني – رجل اعمال و اخ وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.

- جاسم الزياني – رجل أعمال وعم وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.

- سفيان خالد المؤيد – رجل اعمال وابن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد.

- درويش المناعي – رجل اعمال عضو مجلس شورى

- احمد جواهري- رجل اعمال عم عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواري

- جلال محمد جلال – رجل اعمال وابن رئيس الغرفة الاسبق محمد جلال.

- جواد الحواج – رجل اعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة.

- عبدالرحمن جمعة – رجل اعمال واخ وزير الكهرباء الاسبق عبدالله جمعة.

يذكر ان هذا الوفد الصهيوني الامريكي كان في زيارة للبحرين ، وقد حرص على الظهور باللباس اليهودي التقليدي حيث اعتمر القلنسوة والقبعة الامريكية المميزة لليهود ، اضافة الى تقديمه الشمعدان اليهودي ( النواره) رمز الكيان الصهيوني هدية لرجل الاعمال نبيل اجور الذي استقبلهم بحفاة بالغة في مجلسه بالجنبية.

كما حرص الوفد الصهيوني على اداء رقصة تلمودية تعتبر من التراث اليهودي ويتغنى بها في احتفالات النصر، وقد تغنى بها الصاينة في اعقاب دوان 67 ، علاوة على ادائها كنوع من الدبكة امام حائط البراق( يسميه اليهود حائط المبكى) .

ويقال بان هذه الاغنية التي أداها الوفد الصهيوني في منزل نبيل اجور ثم في باب البحرين تذكر بالهيكل المزعوم وتنادي باقامته على انقاض المسجد الاقصى.

وقد حرص أعضاء الوفد الصهيوني على نشر بطولاتهم وصولاتهم وجولاتهم في البحرين باعتبارها اختراقاً ثقافياً وخطوة هامة للتطبيع ،حيث نشر عدد من الصحف الصهيونية الناطقة بالعبرية والتي تصدر في الكيان الصهيوني صور الوفد في البحرين تتصدرها صورة تقديم الشمعدان لرجل الاعمال نبيل اجور .

وكانت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني قد اصدرت بيانا استنكرت فيه زيارة الوفد وطالبت بالكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل المرفرض من قبل شعب البحرين، وطالبت باعادة افتتاح وتفعيل مكتب مقاطعة اسرائيل .

كما اصدر النائب محمد العمادي رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب البحريني بيانا استنكاريا لهذه الزيارة ومفاعيلها وطالب بتعزيز ثقافة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ومحاسبة من يقف خلف ترتيب هذه الزيارة.

من جهة اخرى اصدرت الكتلة التجارية والصناعية التي تمثل عدداً من التجار ورجال الاعمال بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه الزج بالقطاع الاقتصادي في عملية التطبيع مع العدو الصهيوني ، وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين باستنكار هذه الزيارة والبراءة من التجار المشاركين فيها .

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بالتغريدات الرافضة للتطبيع والمستنكرة لهذه الفعل المشين الذي قاده عدد من رجال الاعمال معبرين عن موقف عروبي واسلامي رافض للتطبيع تحت اي مسمى ، حيث نشط هاش تاغ #بحرينيون_ضد_التطبيع

وهاش تاغ #لا_للتطبيع

بشكل لافت في حملة تضامن لافته مع الشعب الفلسطيني.

#لا_للتطبيع

#بحرينيون_ضد_التطبيع (16)