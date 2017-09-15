في رحاب عاشوراء: الحقيقة المنتصرة بانتصار الدم على السيف

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين

السلام على كل شهيد سقط من اجل الحق والعدل، وضد الباطل والظلم والديكتاتورية والاستبداد

الحقيقة ترفض ان تختفي مهما فعل اعداؤها. هذه هي الحقيقة. والطغاة اكبر اعدائها، وأشد الحريصين على وأدها. وحين يمتلكون المال والسلاح يعتقد هؤلاء ان بامكانهم طمسها الى الابد، بشراء المواقف والضمائر، واستئجار المرتزقة، وشراء الوسائل الاعلامية، وتوظيف اصحاب الاقلام. مع ذلك فلا بد للحقيقة ان تظهر، وتكسر حجب الاخفاء وتتمرد على اجواء الظلم والظلام. ومن امثلة ذلك ما يلي:

اولا: عمد الخليفيون لاخفاء جرائمهم بكل ما لديهم من وسائل. هذا امر معروف ماضيا وحاضرا. فبرغم قمعهم المتواصل شاء الله ان يفضحهم في بداية امرهم بعد انطلاق الثورة المظفرة فشكلوا لجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، فجاءت نتائجها دامغة، اصابت الخليفيين في مقتل: لقد وجدنا ادلة على تعذيب ممنهج، وتمييز طائفي، ولم نجد ما يثبت ان لايران دورا في تأجيج الوضع الداخلي. وطالبت باعادة محاكمة قادة الثورة، وفسر اعضاؤها ذلك الطلب بانه دعوة لاطلاق سراحهم. ومنذ ذلك الوقت قرر الطاغية منع نشطاء حقوق الانسان ومنظماتها من زيارة البلاد، ولم يسمح للاعلاميين المستقلين بدخول البحرين، بل طردوا بشراسة كما حدث مع الصحافي الامريكي كريستوف. وبعد اكثر من ستة اعوام صدر آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية ليقدم وثيقة دامغة ضد الحكم الخليفي المجرم، وليقول للعالم انه يمارس ابشع الاضطهاد والقمع والتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز وسحب جنسيات المواطنين الاصليين. وعندما تكلم المفوض السامي لحقوق الانسان مفتتحا الجلسة الحالية لمجلس حقوق الانسان جاء كلامه كالسهم في صدور النظام الخليفي. الحقيقة تظهر وترفض الاختفاء. هذا برغم منع كل نشطاء حقوق الانسان من السفر. وفي الايام القليلة الماضية وجهت تهم مزيفة للنشطاء مثل نضال السلمان وايناس عون واحمد الصفار لمنعهم من السفر. وتزامن ذلك مع تهم مزيفة اخرى وجهت لكل من المناضل ابراهيم شريف وزوجته فريدة غلام، بالمشاركة في مسيرة سلمية. فمتى كان الاحتجاج جرما؟ ومتى كان التجمهر ممنوعا في اي بلد متحضر؟ الحقيقة لا يمكن اخفاؤها، ولذلك ظهرت حقيقة الحكم الخليفي الاسود بوضوح مخترقة الحجب التي فرضها على البلاد والعباد.

ثانيا: السعوديون اعتقدوا ان اموالهم الهائلة التي استخدمتها لاخماد اصوات معارضيها في الداخل والخارج ستحول دون ظهور حقيقة ممارساتها داخل المجتمع الذي يحكمونه وفي الدول الاخرى خصوصا اليمن التي تتعرض لحرب ظالمة منذ اكثر من 30 شهرا. صفق للسعودية علماء ووعاظ وكتاب، وكادت الحقيقة تتوارى، لولا ان سخر الله لها ما يظهرها ويكسر عنها الحجب. فهذا جمال خاشقجي يقول ان “السعودية اليوم ليست السعودية التي كنا نعرفها”. وتحدث العشرات من النشطاء امام مجلس حقوق الانسان متهمين العائلة السعودية بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الانسان وكذلك في حربهم على اليمن. وفي بريطانيا، البلد الذي تصر حكومته على دعم الحرب السعودية الجائرة على اليمن بالسلاح والمعلومات، يخرج حزب العمال الذي يتوقع وصوله الى الحكم في الانتخابات المقبلة، ليقول بالكلام الواضح: لا نريد حضور السعودية بمؤتمرنا. هذا المؤتمر السنوي للحزب الذي ابلى بلاء حسنا في الانتخابات الاخيرة، سيعقد الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن دول كثيرة. لكن قادته شعروا بضرورة اتخاذ خطوة منع السعودية والسودان من حضور المؤتمر. تحركت السعودية واجبرت الجامعة العربية على التضامن مع السعودية والغاء الفعاليات التي خططت لها خلال المؤتمر ومن بينها دعوة وجهتها لشخصيات سياسية وتجارية مرموقة. انها الحقيقة التي تأبى التواري، وتسحق السحب التي تحول بينها وبين الناس. رئيس حزب العمال، جيريمي كوربين، تعهد مرارا بوقف تصدير الاسلحة الى السعودية والبحرين في حال فوز حزبه بالانتخابات. انه وعد شريف يستحق التقدير والاحترام لانه يهدف لحماية الابرياء من شرور الحكم السعودي، كما يحدث لشعب اليمن منذ اكثر من 30 شهرا. ومرة اخرى اثبت الدولار النفطي عجزه عن حجب الحقيقة وحماية النظام الفاسد.

ثالثا: سعت السعودية اكثر من ثلث قرن لاظهار قيادتها الابوية لمجلس التعاون الخليجي وقدرتها على التعايش مع الدول الاعضاء بذلك المجلس. ولكنها سرعان ما خرجت عن طورها واستهدفت دولة قطر بوحشية لا تليق حتى مع الاعداء. وظهر امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا الاسبوع ليخاطب العالم من على منبر الامم المتحدة في دورتها الحالية مطالبة برفع الحصار المفروض على شعبه وبلده. خطاب الامير القطري لا يختف في نغمته عن خطاب مواطني الجزيرة العربية والبحرين الذين يئنون تحت وطاة الممارسات السعودية الجائرة. الحقيقة تأبى الحجب وتصر على الظهور. فهنا حاكم خليجي شريك بمجلس التعاون يتكلم بلغة مشابهة للغة التي يستخدمها معارضو تلك الانظمة لتظهر حقيقة الوضع في بلدان دول مجلس التعاون خصوصا السعودية والبحرين. تحدث الامير القطري عن معاناة اهل اليمن الذين يتعرضون للقصف اليومي من قبل القوات السعودية وحلفائها. أليس ذلك تجليا للحقيقة التي يسعى المال النفطي لاخفائها عن العالم بلغة النفاق والتضليل والتشويش؟

4- في مطلع هذا الاسبوع وجه الزعيم اليمني، عبد الملك الحوثي، تحذيرا لدولة الامارات بان لديه صواريخ قادرة على ضرب العاصمة ابوظبي. لقد كان تحذيرا خطيرا ومرعبا لحكام تلك الدولة التي تشارك في العدوان على اليمن، الذين اعتادوا التدخل في شؤون البلدان الاخرى وقمع شعوبها كما فعلوا مع شعب البحرين في العام 2011 وفي اوكرانيا وفي ليبيا. اما في اليمن فقد استولوا على جنوبه بشكل كامل واصبحوا يتصرفون كقوة محتلة غاشمة. فالامارات التي يصل سكانها الاصليون الى مليون انسان تسعى للهيمنة المطلقة على اليمن التي تكبرها سكانا وتاريخا وحضارة وثقافة. انها من مفارقات هذا الزمن الرديء الذي استأسد فيه الخفافيش واستنسر فيه البغاث. جاء تحذير السيد الحوثي ليظهر حقيقة مهمة بان الامارات انما تستقوي بالآخرين وانها لا تملك قوة حقيقية تؤهلها لهذه الهيمنة التي تفرضها على الجنوب اليمني وتتصرف بالبلاد والعباد كما تشاء. الحقيقة لا يمكن اخفاؤها، والاموال النفطية التي تشترى بها الاسلحة ويوظف المرتزقة لا تكفي لتحويل الامارات من دولة صغيرة هامشية الى قوة اقليمية غاشمة.

4- ونحن في رحاب عاشوراء، نستشهد بالحقيقة الحسينية التي سطرتها دماء شهداء كربلاء. استشهدوا جميعا وبقيت الحقيقة التي جاهدوا من اجلها، بينما سقط يزيد ومشروعه. فمن كربلاء يستلهم ابطالنا معاني الايمان والشهادة والتضحية وحتمية ا نتصار الدم على السيف. فطوبى للسائرين على خطى الحسين عليه السلام، ولترتفع الاصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعدل لانها ستنتصر بعون الله، ولتسقط عصابات القتل والظلم والاستبداد والتعذيب.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

22 سبتمبر 2017 (45)