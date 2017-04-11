أ حمد رضي (إعلامي)

تغريداتي حول الذكرى السنوية لإستشهاد الناشر الإعلامي كريم فخراوي رحمه الله:

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تمر علينا الذكرى السنوية لاستشهاد الناشر #كريم_فخراوي (استشهد في ١١-٤-٢٠١١) تحت التعذيب في سجون #البحرين ولا يزال قاتله طليقا بدون محاسبة

جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في #البحرين للمتورطين بقضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنتهي لشيء بسبب سياسة الإفلات

#الشهيد_كريم_فخراوي هو رجل أعمال بحريني، وناشط سياسي واجتماعي ومعروف بأعماله الخيرية الكبيرة، وكان دائم المساعدة للفقراء والأيتام والمحتاجين

#الشهيد_كريم_فخراوي كان داعم للكثير من الفعاليات الوطنية والدينية في البحرين، أسس مكتبة فخراوي 1984، وأحد المستثمرين الرئيسيين لصحيفة الوسط

#الشهيد_كريم_فخراوي ساهم في نشر الثقافة في الخليج العربي على مدى أكثر من 25 عاماً عبر ترجمة مئات الكتب والمشاركة بمعارض الكتب محليا وعالميا

#الشهيد_كريم_فخراوي كان عضو مؤسس لجمعية الوفاق ورئيس مركزها الاستثماري منذ 2005 حتى استشهاده، ويعتبر ثاني شخص إعلامي يقتل خلال احتجاجات2011

تُوفي #كريم_فخراوي أثناء احتجازه 5 أبريل2011 عندما كان ذاهبًا لمركز الشرطة لتقديم شكوى لمحاولتها هدم بيته واتُهم بتعمد تلفيق الأخبار المزيفة

تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي عينها الملك ذكرت أن فخراوي قد قُتل أثناء التحقيق معه وطالبت بمحاسبة المتسببين إلا أن ذلك لم يحدث

المنظمات الحقوقية والدولية مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في #البحرين

الانتهاكات ضد الإعلاميين في البحرين مستمرة، وتصل لحد السجن والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت أو حالات الطرد والفصل من العمل وتلفيق التهم

استمرار سياسة القتل خارج القانون والإفلات من العقاب في البحرين،ومن ضحاياها أحمد إسماعيل،زكريا العشيري،علي الموسوي، كريم فخراوي، إيمان صالحي

https://www.instagram.com/p/BSyQZsBhE7e/ (35)