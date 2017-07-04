وجه الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، واصفة البحرين بـ”الجزيرة”، ومؤكدا بأنها أول من جلبت القواعد العسكرية للخليج.
وقال “العذبة” خلال استضافته في تلفزيون قطر للحديث حول الأزمة الخليجية، “في أمور القواعد وتواجدها، عندما يتحدث خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية جزيرة البحرين عن وجود القواعد، فإن أول ما أتى هم البحرين”.
وأضاف أن الأسطول الخامس الأمريكي تواجد في البحرين قبل تواجده في أي دولة خليجية أخرى، بعد أن تعرضت الكويت للغزو من قبل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. (49)