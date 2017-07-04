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  • في خضم التراشق الخليفي القطري “شاهد”: “العذبة” يصف البحرين بـ”الجزيرة” ويتحدى وزير خارجيتها: “أرني مراجلك وانفض بشتك”

في خضم التراشق الخليفي القطري “شاهد”: “العذبة” يصف البحرين بـ”الجزيرة” ويتحدى وزير خارجيتها: “أرني مراجلك وانفض بشتك”

وعبد-الله-العذبةجه الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني، ، واصفة البحرين بـ””، ومؤكدا بأنها أول من جلبت القواعد العسكرية للخليج.

 

وقال “العذبة” خلال  استضافته في تلفزيون للحديث حول ، “في أمور القواعد وتواجدها، عندما يتحدث خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية جزيرة البحرين عن وجود القواعد، فإن أول ما أتى هم البحرين”.

 

وأضاف أن الأسطول الخامس الأمريكي تواجد في البحرين قبل تواجده في أي دولة خليجية أخرى، بعد أن تعرضت للغزو من قبل الرئيس العراقي الأسبق . (49)

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