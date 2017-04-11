ماذا يحدث لو تم إلغاء تصاريح الاحتجاج في بعض البلدان مثل روسيا والصين؟ حال حدوث ذلك، سينتهي الأمر بحكم الحزب الواحد، ولكن في دول أخرى مثل البحرين، وهي حليف الولايات المتحدة تحاول العائلة المالكة الحفاظ على الحكم بكل السبل.

في عام 2011 أرسلت السعودية والإمارات نحو 1500 جندي بجانب المدرعات العسكرية، للمساعدة في قمع المظاهرات ضد آل خليفة في البحرين، وبعد خمس سنوات، في عام 2016، حلت الحكومة حزب الوفاق المعارض، وجردت الشيخ، عيسى القاسم، من جنسيته، وينتظر الآن محاكمته بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني.

هذا القمع لا يخلق السلام والاستقرار، ولكنه يخلق المزيد من التمرد المسلح، بجانب العداء بين البحرين وإيران، حيث ترى المنامة منذ وقت طويل أن طهران المسؤولة عن دعم المتظاهرين، ولكن الحكومات الغربية رفضت هذه الاتهامات؛ بحجة أن العائلة المالكة تقوم بإلقاء اللوم على إيران لتبرير قمعها.

تزعم البحرين أن إيران تعد برامج تدريبية متقدمة بقيادة الحرس الثوري، وتقدمها للبحرينيين، وتعلمهم كيفية صنع القنابل المتقدمة؛ لاستخدامها في حرب العصابات، بجانب ادعائها إيجاد أسلحة إيرنية في البحرين، وأيضًا مواد خامًا صينية وإيطالية؛ لصنع القذائف اليدوية.

يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من استخدام هذه الذخائر ضد القوات الأمريكية وليست فقط السعودية أو البحرينية، حيث يقع مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

هذه هي أسباب اتخاذ إدارة ترامب في الأسبوع الماضي قرار استئناف تسليم طائرات “اف 16” إلى البحرين، والتي كانت قد توقفت في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، احتجاجًا على الانتهاكات البحرينية لحقوق الإنسان.

من الأفضل أن تنصح الولايات المتحدة البحرين بأن قمع المعارضة يدفع فقط المتظاهرين السلميين إلى حمل الأسلحة، كما أنه من الأفضل نصح البحرينيين بالوفاء بتعهداتهم من أجل المظالم المشروعة، وإنهاء تعذيب المحتجزين، والتوقف عن قمع المظاهرات غير العنيفة، وتوفير مساحة أكبر لحرية التعبير والاحتجاج السلمي.

من شأن هذه الخطوات أن تجعل الأمر سهلًا على قوات الأمن في استهداف وتحديد الإرهابيين، وبدلًا من ذلك، من المرجح أن تستمر الأسرة المالكة في سياسة القمع التي تنتهجها بمباركة من الولايات المتحدة، والتي تحمل في طياتها خطر نشوب حرب أهلية في هذه الدولة الصغيرة.

كومنتري مجازين

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