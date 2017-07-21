ذكرت منظمة “العفو الدولية” ان السلطات البحرينية ستلاحق ابتسام الصايغ، ناشطة في حقوق الانسان، انتقدت سوء معاملة النساء على ايدي قوات الامن، وذلك بتهمة “الارهاب”.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان اربعة اشخاص “اتهموا بالارهاب” من دون تفاصيل اضافية.
وابتسام الصايغ اعتقلت مطلع تموز وهي متهمة من دائرة الجرائم الارهابية في النيابة العامة بـ”استغلال انشطة لحقوق الانسان كتغطية” للتواصل مع جمعية الكرامة وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، وتشويه سمعة البحرين في الخارج، بحسب منظمة العفو.
والصايغ المعروفة بنضالها في مجال حقوق الانسان. بحسب منظمة العفو اعتقلت بعد ان انتقدت في تغريدات سوء معاملة النساء من قبل عناصر وكالة الامن الوطنية محملة الملك مسؤولية هذه التجاوزات.
وكانت مجموعة مقررين في الامم المتحدة حذرت الثلثاء من ان الصايغ قد تكون تعرضت “للتعذيب” اثناء اعتقالها.
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