ست سنوات من عمر الثورة البحرينية حفلت بالتضحيات منذ انطلاقها من ميدان اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة، وواجهت شتى اساليب القمع والاضطهاد والانتهاكات من النظام لشتى شرائح المجتمع بدءاً بالاعتقال مروراً بنزع الجنسية والإبعاد وصولاً الى القتل والاعدام.

يوم الغضب هو اليوم الذي تفجرت فيه شرارة ثورة سلمية شعبية في البحرين في 14 شباط/ فبراير عام 2011، حيث اتخذت هذه الثورة من دوار اللؤلوة الذي عرف لاحقا بميدان الشهداء منطلقا لها.

ومنذ انطلاقها رفعت مطالبها عاليا والتزمت الطابع السلمي والتأكيد عليه لتحقيق اهدافها، وكان اهمها اعتماد نظام انتخابي عادل واعتماد سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات، اضافة لسلطة قضائية موثوقة ومستقلة يشرف عليها مجلس مستقل للقضاء، والاهم من ذلك اشراك جميع مكونات المجتمع في السلطة دون تمييز طائفي او سياسي، كما تميزت هذه الثورة عن باقي الثورات باتباع خطين متوازيين هما التوحد خلف قيادتهم السياسية والمظاهرات السلمية ضد النظام الحاكم.

لكن نظام المنامة، وبدعم مفرط من نظام الرياض سعى على طول الست سنوات من عمر الثورة الى قمعها بشتى الوسائل، حيث طال هذا القمع الدامي جميع شرائح المجتمع، مابين اعتقال الاف الشبان والرجال والاطفال واسقاط الجنسية عن العشرات من النخب الدينية والثقافية والمعلمين والاطباء، وبين استخدام السلاح لقتل المتظاهرين حتى النساء والأطفال منهم واستخدام القنابل اليدوية والدهس بالمدرعات وجلب المرتزقة لمحاصرة احياء باكملها كحي الدراز ومحاصرته التي تستمر منذ اشهر حتى الان، اضافة لقتله اكثر من 40 بحرينيين كان اخرهم اعدام الشبان الثلاثة الشهر الفائت.

