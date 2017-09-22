عوامل محلية واقليمية تتضافر لتسقط الخليفيين

السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى اصحاب الحسين

حين يبلغ العداء بين نظام الحكم والشعب في اي بلد حد استهداف معتقدات الآخر فانه مؤشر لنهاية التعايش بين الطرفين ويؤكد ضرورة المفاصلة بشكل عاجل وسلمي لكي لا يصل الامر حد الاحتراب الدموي. المفترض ان يكون هناك بعض الخطوط الحمراء المتفق عليها (ولو ضمنا) بين الاطراف التي تتعايش معا على بقعة واحدة من الارض، تمنع حدوث الاعتداءات بين الاطراف. ولكن ما يجري في البحرين منذ عقود يشير بوضوح ان الاوضاع تجاوزت سياسة “الخطوط الحمر” ووصلت مرحلة كسر العظم، وهو مستوى خطير من العلاقات يستدعي تدخل محبي السلام لاحتوائه. واذا كان المساس بمعتقدات الاغلبية الساحقة التي تمثل السكان الاصليين في هذه الجزر محدودا بحقب زمنية قصيرة ومساحات جغرافية ضيقة، فانه توسع ليتحول الى ممارسة يومية من قبل اجهزة الامن الخليفية، لا تكاد تتجاوزه في بثها الاخباري. فلم يعد ممارسة محدودة ضمن الاجهزة الامنية الخاصة بل اصبح تعبيرا عن سياسة ممنهجة لاستهداف الطرف الآخر ممن يفوقه وطنية وانتماء وتمسكا بالسيادة. وما شهدته البلاد في الاسابيع الاخيرة من اعتداءات متواصلة على المظاهر العاشورائية انما يؤكد المنحى الخليفي الهادف لابادة السكان الاصليين بوسائل مستوحاة من خبرات انظمة مارستها بحق الشعوب الاخرى. فلم يمر يوم من ايام عاشوراء الا وشهد اعتداءات متوحشة من قبل الخليفيين وجلاوزتهم على المواطنين. وتعدى الامر ذلك فاصبح الطاغية وعصابته يكررون ما فعله اسلافهم قبل قرون. فقد فرض معاوية على المسلمين اظهار العداء لعلي وامر ولاته بذلك: ألا برئت الذمة . وفرض شتم علي المنابر في كل الامصار، ولم يتوقف الشتم الا بعد خمسين عاما عندما اصبح عمر بن عبد العزيز حاكما. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة. فها هو طاغية البحرين يوجه أزلامه ومرتزقته للسير على ذلك النهج تماما. فقد هدد اصحاب المأتم بالتنكيل والسجن والاتهام بالارهاب اذا رفع الحاضرون ايديهم بالدعاء لسماحة الشيخ عيسى احمد قاسم.

برغم ذلك فالخليفيون مهزومون بدون شك. تؤكد تطورات الامور المحلية والاقليمية والدولية ذلك بوضوح. فبالاضافة لاصرار الشعب على مواصلة الثورة والمطالبة باسقاط نظام الحكم الخليفي بالاحتجاج اليومي والسعي لتفعيل مشروع المقاومة المدنية السلمية، فان ما يجري في الاقليم يؤكد فشل السياسات السلطوية وحتمية انعكاساتها السلبية على اوضاع العصابة الخليفية، ومن ذلك ما يلي: اولا: ان الرهان الخليفي على مشاركة السعودية في اعلان النصر في الحرب على اليمن اصبح خاسرا تماما. بل ان الاحتمال الاكبر يشير الى حتمية مقاضاتهم كمجرمي حرب. وقد شهدت جلسات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في جنيف مطالبات متواصلة بانشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية وحلفاؤها في اليمن. وبرغم انفاق الملايين لمنع ذلك فقد اصبحت الجرائم تلاحق داعميهم وتجبرهم على التخلي عن الاعتراض على تشكيل تلك اللجنة. لقد خسر الخليفيون الرهان على المشاركة في اعلان النصر في حرب اليمن، وسينعكس ذلك على وضعهم بشكل عام. ثانيا: ان ضعف الخليفيين داخليا جعلهم اسرى لداعميهم السعوديين والاماراتيين، وعليهم ان يدعموهم في كل اجراء او سياسة مهما كان ذلك بعيدا عن المنطق واللباقة. فبالاضافة لخسارة الرهان على حرب اليمن تورط الخليفيون بالمشاركة في العدوان على قطر، استجابة لنزوات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. فقد فشل التحالف الرباعي في اخضاع قطر للشروط الثلاثة عشر التي رفضتها تماما. ويكشف خطاب الامير القطري امام الجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر الماضي موقفا صامدا ومتحديا، الامر الذي اصاب كبرياء هؤلاء الطغاة في مقتل. وبدأت قطر تستخدم بعض ما لديها من اساليب ضغط على حكومات التحالف الرباعي بكشف فضائحهم وجرائمهم بحق شعوبهم. ففتحت قناة الجزيرة لكشف الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان في هذه الدول واقيمت الندوات خارج الحدود من اجل ذلك. ثالثا: ان التحرش بقطر ادى الى تغير في التوازن الاستراتيجي بمنطقة الخليج. فبفضل موقفي كل من تركيا وايران، اصبحت قطر طرفا في تحالف سياسي غير معلن يضم اكبر دولتين في ا لشرق الاوسط، وهو امر لم يكن مخططو العدوان على قطر يتوقعونه. ثالثا: ان الدفع السعودي-الاماراتي- الخليفي للاتراك نحو الانفصال عن العراق احدث تغيرات جديدة في التحالفات. فتوجه اكراد العراق نحو الانفصال وضع اربع دول كبرى امام حقيقة صعبة نظرا لوجود اقليات كردية في كل منها. ومن المتوقع قيام تحالف امني وسياسي وعسكري يضم كلا من تركيا والعراق وسوريا وايران على اساس منع قيام كيان كردي ينهش من جسد كل من هذه الدول. هذا التحالف الذي فرضته الضرورة يمثل محورا يفوق في قوته التحالف الذي تقوده السعودية. انه نتيجة السياسات الرعناء التي انتهجها التحالف الشرير بقيادة السعودية.

لقد اصبح السعوديون يواجهون اوضاعا صعبة، فبالاضافة لحدوث تغيرات جوهرية في التحالفات الاقليمية، فقد اصبح هناك ارضية لحراك داخلي يتوسع باضطراد. لقد عول آل سعود على المجموعات الدينية السلفية فاصبحت عبئا عليه. اليوم تتحرك فئات مجتمعية واسعة مطالبة بحقوق مشروعة تحرج داعمي الحكم السعودي. وبدلا من التعاطي الايجابي مع تلك المطالب تنهج السعودية سياسة القمع الشرس لمعارضيها وتواصل قطع الرؤوس واراقة الدماء على نطاق واسع. وكان من اولى نتائج ذلك موافقة ملك السعودية على قيادة المرأة للسيارة وهو امر كان مفروضا على الشعب بقوة المال والسلاح والدين. هذا القرار الحكومي من شأنه ان يؤدي لردة فعل واسعة من قبل المجموعات المتطرفة الرافضة لمنح المرأة حقها في سياقة السيارة، او التخلي عن مبدأ الولاية الذي تتسع دائرة معارضته. وفي ظل اعتقال العشرات من النشطاء ودعاة الاصلاح من الليبراليين والدينيين فمن المؤكد ان الارضية التي كانت مهيأة للعائلة السعودية طوال المائة عام الماضية لم تعد قائمة بالقوة نفسها، بل اصبحت تعاني من تصدع متواصل وشامل. وهذا يمثل خطرا حقيقيا على الحكم السعودي نفسه. ويساهم هؤلاء في التخطيط السيء الذي سينقلب عليهم، وذلك بدعم الانفصال الكردي. فمن المؤكد ان تقسيم العراق سيؤدي لتقسيم تركيا وسوريا معا. ولن تكون السعودية بمنأى عن ظاهرة التقسيم خصوصا مع ضعف نظامها المركزي وتوتر العلاقة مع الاطراف وغياب التوافق الدستوري حول نظام الحكم وآلياته. فهو نظام يستعصي على الاصلاح والتطوير، ويستمد قوته من تحالفات مع قوى خارجية لا تحظى بقبول عربي او اسلامي. فالتحالف مع الصهاينة والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي يوفر للنظامين السعودي والخليفي خبرات امنية كبيرة ولكنه يتعارض مع ثوابت الامة وقيم الحرية والاستقلال. الخليفيون كانوا سباقين لمد الجسور مع المحتلين لاسباب عديدة اهمها ان نظامهم قام على احتلال اراضي الغير وانهم، كما يفعل الاسرائيليون، يستهدفون السكان الاصليين ويستبدلونهم بمستوطنين يستقدمون من خارج الحدود، وانهم يواجهون ثورات متواصلة من السكان الاصليين تشبه الى حد كبير انتفاضات الفلسطينيين. لقد تم اقحام الصهاينة في الشؤون العربية والاسلامية من البوابتين السعودية والخليفية، في حقبة تعمق فيها قمع الشعوب العربية على اوسع نطاق.

السياسات الخليفية هذه التي تلعب بالنار مع الشعب والجيران لا يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية لنظام الحكم، بل المؤكد انها ستعمق الرفض الشعبي من جهة وستساهم في احتقان الاوضاع ليس في البحرين فحسب بل في الاقليم ايضا. فلا تستطيع قوة في الارض فرض نظام حكم مرفوض من اهل الارض، والمثال الاسرائيلي يؤكد هذه الحقيقة برغم ما يمتلكه ذلك الكيان من قوة وخبرات امنية وعسكرية. فالقوة والمال النفطي عاملان يساهمان في تقوية اي نظام ولكن لا يمكن ان يكونا مصدر شرعية له. وما الغضب الذي ساد اجواء الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان سواء ضد الانتهاكات الحقوقية الفظيعة لحقوق الانسان التي يمارسها الخليفيون ام ضد المحاولات السعودية لمنع صدور قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في اليمن، الا مؤشر لاستحالة فرض ارادات انظمة الاستبداد والقمع والظلم والاحتلال بقوة المال والسلاح. لقد استنفذ نظام الحكم الخليفي اغراضه وحان له الرحيل فليستعد لذلك فلن يكون سقوطهم بعيدا.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد اسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

29 سبتمبر 2017 (77)