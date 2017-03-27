عمان “الباب الخلفي” . . كنت وما زلت وسابقى على قناعة راسخة لم تهتز ولم تتبدل يوما بأن الحديث المضخم عن تمايز في مواقف مسقط عن باقي منظومة قبائل الحكم في الخليج إنما يعبر عن قراءة سطحية رغائبية ، وبالحد الأدنى قراءة مبتورة . في الجوهر والعمق كل قبائل الحكم في الخليج تخضع لمركز سيطرة واحد يتمثل في المشروع الاطلسي بقيادة واشنطن ولندن وبينهما تقاسم ادوار في سياق إيقاع منضبط . في مشاريع الهيمنة الكبرى توجد دائما حاجة استراتيجية يمكن أن نسميها (الباب الخلفي) او (باب الطوارئ) . ولفهم حقيقة (التمايز) العماني يمكن تقريب الفكرة او تبسيطها من خلال تشبيه منطقة حكم القبائل في الخليج بالمنظور الغربي الاستعماري -وتحديدا بالمنظور الاطلسي- ببناية استثمارية ضخمه لها بالطبع مدخل سياسي رئيسي تمثله الرياض ، ولا بد لها من مخرج لحالات الطوارئ تمثله الان عمان . وبغض النظر عن التنافس في الأدوار بين نواطير البنايه بمسمى (حكام) ، إلا أن ما يهم الاستراتيجية الأطلسية هو ما يرسم في واشنطن ولندن من ادوار حسب المواقع والاستعدادات ، وليس ما يجري من خلافات بين النواطير . السؤال الذي قد يرد في ذهن القارئ الكريم ما هو مفهوم “الباب الخلفي” -وهو بالمناسبة مفهوم اجترحه كاتب السطور- . لماذا يترك الاستعمار أبوابا خلفية ؟ للإجابة على السؤال بايجاز -وبدون فلسفه- لنتذكر الدور الذي أسند الى امير قطر السابق بعد العدوان الصهيوني الامريكي على لبنان في العام ٢٠٠٦ . بعد أن خسر العالم المنافق الرهان على كسر المقاومة وأصبح الكيان الصهيوني في ورطة بعد 33 يوما من صمود بطولي لحزب الله كان لا بد من وقف الاعمال العسكرية . تلافيا لفضيحة كان يمكن أن تكون مدوية ، وكان يمكن أن تكون لها تداعيات على مستوى تزخيم انتصار “حزب الله” في المزاج العربي والإسلامي ، بما كان يضع الأنظمة العربية في مأزق مع شعوبها ، وبالتالي يربك كثيرا الاستراتيجية الأطلسية ، لذا تم -على عجل- الايعاز لامير قطر السابق بزيارة الضاحيه كاول رئيس عربي ، وحينها تم التنسيق بين واشنطن وتل ابيب لهبوط اول طائره في مطار بيروت ، وجال الامير في بيروت وشاهد ركام الضاحيه وتعهد بالمساهمة في اعمارها ، وتوالت بعدها تصريحات لقبائل حكم الخليج بالمساهمة في اعمار ما دمرته اسرائيل . المهم في الموضوع انه حين تعثر مشروع القضاء على المقاومة في العام 2006 لعبت قطر بايعاز المشغل الاصلي دور الباب الخلفي للمشروع الاستعماري ، وكان الهدف امتصاص النقمة الشعبيه ، وهو دور كبير وخطير بالمعنى السوسيولوجي ، ولكنه دور غير مباشر ، وقليل من يدرك اهميته. وحين اقتضت حاجة واشنطن التفاوض مع طهران حول الملف النووي أسند لمسقط لعب دور “الباب الخلفي” . وكلما انكشفت بعض الادوار الورطة الأمريكية في اليمن ، او تم القبض على امريكان في اليمن او في المياه الإقليمية الإيرانية تم الايعاز لعمان بلعب دور (الوسيط) والتعبير ادق يتم استخدام “الباب الخلفي” بقيت نقطه اخيره وهي أن مهمة “الباب الخلفي” تتطلب مهارات لاعب دفاع محترف ، مع ملاحظة فارق في التشبيه هنا حيث أن كل اعضاء الفريق الخليجي ملعوب بهم . تحياتي . محمد كاظم الشهابي . (52)