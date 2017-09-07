العالم - البحرين

وقال العلماء في بيان لهم اليوم الخميس إنّ مِنْ الواجب على جميع الشّعوب الإسلامية أنْ تبادر بكلّ ما بوسعها للدّفاع عن المسلمين المستضعفين في ميانمار.

وطالب البيان الدّول والحكومات الإسلامية بتشكيل تحالف إسلامي للدّفاع عن مسلمي الروهينغيا.

واضاف “إنّ على الشّعوب المسلمة أنْ لا تسكت عنْ رفع الصّوت عاليًا ومطالبة الحكومات بهذا المطلب الشّرعي الإنساني”.

كما دعا البيان شعب البحرين إلى إعلان الاستنكار والغضب والتضامن مع هذه القضية الإسلامية والإنسانية.

المصدر : اللؤلؤة