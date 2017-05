استنكر ’’ فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية‘‘ سماح النظام البحريني للوفد الإسرائيلي المشارك في كونغرس الفيفا، دخول الأراضي البحرينية الإثنين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ “فيفا” والتي ستشهدها المنامة بعد أيام.

العالم – البحرين وجاء في نص بيان فضلاء البحرين في قم المقدسة بحسب وكالة تسنيم للأنباء : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى، وصلى الله على محمد المصطفى، وآله المصطفين الشرفاء. لقد اتضح للقاصي والداني أن السلطة في البحرين قامت عدة مرات بعقد لقاءات مع اليهود والصهاينة في الداخل والخارج تحت عدة عناوين، كعنوان استقبال وفد من التجار وآخرها استضافة وفد اتحاد الكرة الاسرائيلي ضمن مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم والذي سيعقد في البحرين بتاريخ 11 مايو 2017م المقبل. إننا نستنكر وندين وبشدة تدنيس أرض البحرين الطاهرة بإستضافة الوفد الاسرائيلي، ونعتبره عدواً غير مرحب به من قبل شعب البحرين الطاهر الابي، وهذا التصرف خيانة كبيرة لفلسطين المحتلة والقضية الفلسطينية والتي نعتبرها القضية العربية والاسلامية الاولى في المنطقة. إننا نطالب جميع أبناء الامة العربية والاسلامية داخل البحرين وخارجها خصوصاً مؤسسات المجتمع المدني والعلماء والقوى المؤثرة في المجتمع بإستنكار هذه الخطوة الحمقاء والتي هي مقدمة للتطبيع الكامل والعلني مع الكيان الصهيوني الغاصب، والظلم يحيى بالسكوت، والموقف سلاح والمصافحة إعتراف. إننا ننصح السلطة في البحرين بالمصالحة مع شعبها ومشاورة عقلاء القوم بدلاً من الاستقواء بالخارج خصوصاً الكيان الصهيوني، وما شاه إيران عنكم ببعيد، فقد وثق علاقته بقوة مع “إسرائيل” وابتعد عن شعبه مما عجل بسقوطه، والعاقل من وعظته التجارب، فهل من معتبر؟

