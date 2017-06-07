*علماء البحرين: ندعو الشّعب الصّامد لهبّة جماهيرية غاضبة، والنزول ليلة الجمعة القادم…*
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بسم الله الرحمن الرحيم
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(سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) – الرعد ٢٤
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السَّلام على آية الله الشيخ المفدّى..
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السَّلام على الجرحى الفدائيين..
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السَّلام على الأسرى الفدائيين..
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السَّلام على سيد الفدائيين سماحة السيد مجيد المشعل وثلّة العلماء الفدائيين معه..
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والسَّلام على شهداء الفداء العظام وجميع الشّهداء السّعداء والمضحين في سبيل الله ومن أجل كرامة عباد الله عز وجل.
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إنّ ملحمة الفداء أضافت لسجل ثورة الشّعب الحرّ الأبيّ صفحات مجد مشرقة لازالت مفتوحة على المزيد من مقاومة الظّلم والجور، وستبقى مفتوحة مادام العدوان من قبل المفسدين والمغامرين بالوطن، ومادام التهديد مستمرًا ضد الدّين والعقيدة وتجاه الزّعيم الديني سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه).
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وفي ظل استمرار السلطات في الحصار والتنكيل بالبيوت المحيطة بمنزل زعيم الشّعب والإعتداء على حرمات الآمنين، وفي ظل اجراءاتها الفاقدة لأدنى أصول الإنسانية وقيمها وأخلاقها الدينية حيث تخفي أخبار الأسرى عن أهلهم وذويهم، فيما يقبع الكثير منهم في غرف التعذيب المظلمة مما يجعل مئات العوائل في دوامة القلق، بلا أي مبرّر سوى الحقد والانتقام الذي يملأ قلوبًا مريضة تمسك بزمام الأمور في البلاد، وتمنع الشّعب من حقّه في الحياة الكريمة.
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في ظلِّ هذه الجرائم وغيرها مما لم يعد ممكنًا إحصاؤه وتعداده على يد ما يسمى بجهاز الأمن الوطني والأجهزة القمعية الأخرى التي نكّلت بشبابنا ونسائنا وعلمائنا ورموزنا، *فإننا ندعو الشّعب الصّامد لهبّة جماهيرية غاضبة، والنزول ليلة الجمعة القادم في جميع المناطق؛ لنرفع صوت الغضب والتحدّي جميعًا وبكلِّ قوة.*
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وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
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علماء البحرين
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١٠ رمضان ١٤٣٨هـ
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٦ يونيو ٢٠١٧م
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