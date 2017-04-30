عشر دول توجه 39 سؤالاً إلى حكومة البحرين ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة

وجهت عشر دول 39 سؤالاً استباقياً إلى حكومة البحرين وذلك في إطار مناقشة سجل البحرين الحقوقي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وكان الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل قد أعلن أن 91 دولة تقدمت بطلب التداخل ومناقشة حالة حقوق الإنسان في البحرين في إطار الآلية الدولية في نسختها السابعة والعشرين.

ومن المنتظر أن يعقد الفريق دورته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف 1 مايو/أيار المقبل حيث يمثل سجل البحرين أمام الآلية للمرة الثالثة ويتزامن مع تصاعد غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على وثائق التقرير الحكومي الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض وتقرير من المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان و هيئات أممية أخرى إضافة إلى تقرير بالمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن سجل البحرين في حقوق الإنسان اتجه إلى مزيد من التدهور في الفترة ما بين الاستعراضين 2012 و2017، وتوقع مراقبون أن يتم تقديم توصيات جديدة خصوصاً فيما يتعلق بتقويض العمل السياسي وإسقاط الجنسية والإبعاد القسري عن البلاد إضافة لحالات حظر السفر خصوصاً المتعلقة بمنع الحقوقيين من المشاركة في جلسة الاستعراض ومنع الحق في التجمع السلمي واستخدام عقوبة الإعدام.

أسئلة مسبقة إلى البحرين

ألمانيا

• هل خضع مسؤولون من جميع الرتب للمساءلة عن أفعالهم، وخاصة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فيما يتعلق بأحداث عام 2011؟

• هل تم إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية ونقل القضايا إلى المحاكم الجنائية؟

• ما هي الأسس التي يستند إليها حظر السفر على المواطنين البحرينيين، وخاصة في حالة السيد هادي الموسوي، الذي كان من المتوقع أن يتحدث في ندوة حول الاستعراض الدوري الشامل ما قبل الدورة في أبريل/نيسان؟

• ما هي الطريقة التي شارك بها المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين؟

• كيف تنوي حكومة مملكة البحرين التعامل مع ممثلي المعارضة بعد حل أكبر مجتمع سياسي “الوفاق” في العام الماضي والحل المقترح لثاني أكبر مجتمع سياسي “وعد”؟

• كيف تنوي حكومة مملكة البحرين التعاون مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالدعوات الدائمة لمقرري الأمم المتحدة الخاصين؟

• ما هي الجهود التي تبذل لضمان وصول جميع فئات السكان دون عوائق إلى العلاج الطبي وفقا للمادة 8 من الدستور؟

سلوفينيا

• نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع، وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو سليم. هل يمكن لحكومة البحرين أن تقدم مزيدا من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة هذه الادعاءات، ولا سيما فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن أحكام المحاكم التي أدت إلى أحكام بالإعدام تستند إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب؟

• وفي هذا الصدد، نود أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن عدد حالات الاستخدام المزعوم للتعذيب وسوء المعاملة التي يجري التحقيق فيها حاليا، وعدد الجناة الذين تمت ملاحقتهم قضائيا وحكم عليهم، وما هي سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

• ونرحب كذلك بإنشاء عدة آليات للمساءلة. ما هي التدابير الملموسة التي اتخذت لضمان نزاهتها وشفافية عملها؟

السويد

• هل يمكن أن تقدم حكومة البحرين تفاصيل عن التدابير التي تتخذها لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مثل الوفاق؟

• تأسف السويد لتنفيذ عقوبة الإعدام في يناير من هذا العام، بعد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام لمدة ست سنوات. هل يمكن لحكومة البحرين أن تقدم تفاصيل عن الخطوات التي تتخذها للتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها؟

• هل يمكن لحكومة البحرين أن تقدم تفاصيل عن الخطوات الإضافية التي ستتخذ لضمان نزاهة واستقلال المؤسسات المنشأة بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

المملكة المتحدة

• كيف عملت البحرين مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، وكيف ستتابع هذا الاستعراض الدوري الشامل؟

• ما هي الخطوات التي ستتخذها البحرين لمواصلة تحسين فعالية وشفافية هيئات الرقابة المستقلة؟

الولايات المتحدة

• ما هي الحماية التي توفرها حقوق الإنسان للحيلولة دون الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء عمليات الاعتقال وضمان التحقيق والمساءلة حسب الاقتضاء لسوء معاملة في ضوء سلطة الاعتقال المعادة لجهاز الأمن الوطني؟

• ما ھي تدابير حماية حقوق الإنسان التي سیتم الحفاظ علیھا في المحاکم العسکریة لمنع الانتھاکات؟

• ما هي جهود الحكومة الرامية إلى إنشاء قوة شرطة شاملة، بما في ذلك على مستوى القيادة؟

• هل ستنظر الحكومة في قرارات الإلغاء التعسفي للجنسية وتنظر في إدخال تغييرات على القانون من أجل منع وتقليص حالات انعدام الجنسية؟

• هل ستتخذ الحكومة خطوات لإصلاح قوانين الجنسية البحرينية للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنح الجنسية ونقل جنسيتها لأبنائها وزوجها؟

• كيف تخطط حكومة البحرين لاحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ضوء الإجراءات القانونية الأخيرة ضد الجمعيات السياسية؟

بلجيكا

• وجهت بلجيكا دعوة دائمة إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة منذ أكثر من 15 عاما. ولتنفيذ ولايتها بفعالية، من الأهمية بمكان أن يقوم المقررون الخاصون للأمم المتحدة بزيارات قطرية. هل تنظر حكومة البحرين في إصدار دعوة دائمة للإجراءات الخاصة؟ هل يتم التخطيط لأي زيارات في المستقبل القريب؟

• ما هي الإجراءات الأخرى التي ستتخذها حكومة البحرين من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق؟

• هل تنظر حكومة البحرين في إعادة فرض وقف اختياري على استخدام عقوبة الإعدام أو للحد من استخدام عقوبة الإعدام؟

• ما هي الإجراءات التي تعتزم حكومة البحرين إتباعها لقانون الجنسية وسياستها الخاصة بإلغاء الجنسية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية؟

جمهورية التشيك

• وفقا للتقرير الوطني، تواصل الهيئات الحكومية البحرينية دراسة مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ما هي نتائج هذا الفحص وهل تخطط الحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟

• ما هي الضمانات القائمة أو التي يجري النظر فيها لضمان عدم إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب كأساس لمضايقة الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم؟ ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لإنهاء ممارسة إلغاء الجنسية كشكل من أشكال العقاب؟

• ما هي التدابير التي اعتمدتها الحكومة لضمان الحماية من التمييز وبخاصة لأفراد الأقليات الدينية، وما هي سبل الانتصاف المتاحة للضحايا في حالات الاعتقال أو الاستدعاء التعسفي أو حظر السفر؟

• ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما في العلاقات الأسرية، في مجالات مثل الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال والميراث؟

• ما هي التدابير المزمع اتخاذها لمواصلة عملية الحوار السياسي الشاملة؟ ما هي التدابير التي اتخذت منذ الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل لتعزيز التمتع بالحق في المشاركة في الشؤون العامة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)؟

• هل يمكن للحكومة أن تقدم المزيد من التفاصيل عن حالات ممثلي المجتمع المدني الذين منعوا من السفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين التي نظمتها منظمة غير حكومية فضلا عن تفاصيل عن مزاعم أخرى عن أعمال انتقامية ضد البحرينيين المشاركين أو الذي سيعود للمشاركة في مؤتمرات لحقوق الإنسان في جنيف؟

المكسيك

• هل يمكنك أن تصف ما هو وضع الإطار التشريعي بشأن حرية التعبير؟ هل التشهير والقذف مجرم، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العقوبات المفروضة على هذه الأفعال؟

• هل اتخذت البحرين أية خطوات نحو وضع وقف رسمي لعقوبة الإعدام كخطوة لإلغائها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن أن تصف العقبات الرئيسية التي تعترض إنشاء وقف اختياري؟

• ما هي التدابير التي اتخذت لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بأعمالهم دون عائق أو تخويف أو مضايقات، وكذلك وقف التخويف أو القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية؟

هولندا

• الحق في المحاكمة العادلة

كيف ستضمن مملكة البحرين تعديل القانون 105 (ب)، الذي يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، يدعم الحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد المملكة طرفا فيه ؟

• الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

هل ترغب مملكة البحرين في توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟

النرويج

• حتى يناير / كانون الثاني 2017، التزمت البحرين بوقفها الاختياري لعمليات الإعدام. هل يمكن للوفد البحريني أن يلقي الضوء على سبب اختيار حكومة البحرين وقف الوقف الاختياري حتى يناير 2017؟

• كيف تعمل البحرين على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الذين يمنحون حماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان)؟

• ھل جرت مشاورات مع المنظمات في إعداد تقریر الاستعراض الدوري الشامل، وهل سیتم إشراك المجتمع المدني في المتابعة، وإذا کان الأمر کذلك، کیف؟

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